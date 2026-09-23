Entrerriano recibió un riñón de su hermana y se prepara para volver a trabajar de lo que ama

Mario, un entrerriano que recibió un segundo trasplante de riñón gracias a la donación de su hermana, se preparaba este miércoles para regresar de Buenos Aires a Gualeguaychú. Tras recibir el alta médica, expresó su deseo de volver a trabajar el jueves y agradeció a quienes lo acompañaron durante su recuperación.

Su primer trasplante había sido en 2006 y el riñón recibido entonces le duró 19 años. Hace casi cinco meses, su hermana le donó un nuevo órgano. “Gracias a mi hermana tengo una segunda oportunidad de vida para disfrutar con mis amigos y mis compañeros, de no estar en diálisis”, afirmó Mario a Radio Máxima. Recordó que ese tratamiento le permitía vivir, pero también lo desgastaba.

Contó que, desde el inicio, recibió oraciones y mensajes de personas que le deseaban una pronta recuperación. Entre ellas había pasajeros con quienes había entablado un vínculo a través de su trabajo. “Quiero empezar a trabajar, amo mi oficio y tener trato con los pasajeros. Muchos se preocuparon por mí”, indicó.

El deseo de volver a su oficio

Mario esperaba llegar a Gualeguaychú este miércoles y presentarse en el galpón a las 6 del jueves. “Vengo luchándola desde los 23 años y siento muchas cosas. Lo único que quiero es empezar a trabajar”, dijo emocionado.

También agradeció a su familia, sus amigos y especialmente a su esposa, a quien llamó su “compañera de vida”. Relató que ella se ocupó de la casa mientras él atravesaba la recuperación en Buenos Aires: “Se puso al frente de todo”.

Sobre su estado de salud, aseguró que se sentía incluso mejor que después del primer trasplante. Al hablar del vínculo con su hermana, expresó: “Ahora es como si fuéramos hermanos gemelos. Me siento muy bien, me cambió la vida”.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes aún tenían dudas sobre la donación de órganos: “Donar es dar vida, y creo que es un ejemplo que puedo darle a esas personas que todavía no se animan a ser donantes, para dar ese paso”, concluyó.