“Una tarde para ayudar”: convocan un evento para reunir donaciones para dos hospitales de Paraná

Una jornada solidaria reunirá este domingo 27 de septiembre a vecinos, artistas y organizaciones con el objetivo de reunir donaciones para dos hospitales de Paraná. La propuesta, denominada “Una tarde para ayudar”, es organizada por la Confederación Vecinalista de Entre Ríos y comenzará a las 14 en el playón del barrio Primero de Julio.

Francisco Olivetti, presidente de la entidad vecinalista, explicó que la iniciativa apunta a recolectar pañales para adultos, pañales para niños y alimentos no perecederos. Todo lo recibido durante la actividad será posteriormente entregado a los hospitales San Roque y Pascual Palma.

“La idea es tener una tarde festiva y poder juntar elementos para ser entregados a los hospitales”, señaló Olivetti. El dirigente remarcó que el encuentro fue pensado para toda la familia y destacó la importancia de colaborar en un contexto en el que muchas instituciones y familias atraviesan dificultades económicas.

Música y propuestas para toda la familia

La jornada destinada a colaborar con los hospitales de Paraná contará además con diferentes espectáculos musicales. Claudio Franco, uno de los organizadores, adelantó que está prevista la participación de siete artistas, entre solistas y bandas, con una programación principalmente dedicada a la cumbia y la música tropical.

Hospital San Roque será uno de los que recibirá los beneficios.

Entre los nombres anunciados aparecen Ale Galarza, Cristina Godoy, Rosa Negra y otros conjuntos y artistas de la escena local. También se realizará una propuesta vinculada con la cumbia cruzada a cargo de Ariel “El Chino”, dentro de una agenda que se extenderá durante la tarde.

La organización también preparó actividades y alimentos especialmente destinados a los niños que concurran al barrio Primero de Julio. Carlos Brites, otro de los responsables del evento, confirmó que se ofrecerá chocolate, facturas, golosinas, caramelos y alfajores obtenidos a partir de distintas colaboraciones.

Donaciones para los hospitales

Los organizadores destacaron el acompañamiento de vecinos y comerciantes que aportaron diferentes productos para hacer posible el encuentro. Según explicaron, parte de las donaciones recibidas previamente será utilizada para atender a las familias durante la jornada, mientras que la campaña principal buscará reunir insumos para los centros de salud.

Organizan colecta de pañales a beneficio de hospitales

Quienes participen podrán acercarse con alimentos no perecederos, pañales para adultos o pañales infantiles. La intención es reunir la mayor cantidad posible de elementos para distribuirlos posteriormente entre los dos hospitales de Paraná incluidos en la campaña.

“Estamos trabajando por y para los vecinos”, afirmó Olivetti al presentar la propuesta. Además, sostuvo que la iniciativa pretende combinar una tarde recreativa en el barrio con una acción concreta de ayuda hacia instituciones sanitarias de la ciudad.

Una propuesta que podría llegar a otros barrios

Desde la organización anticiparon que la experiencia podría repetirse posteriormente en distintos sectores de Paraná. Brites explicó que la intención es continuar realizando este tipo de actividades junto con los vecinos y trasladarlas a otros barrios de la capital entrerriana.

La convocatoria para “Una tarde para ayudar” será este domingo 27 de septiembre a partir de las 14 en el playón del barrio Primero de Julio. La participación será abierta para las familias que quieran acercarse y acompañar los espectáculos previstos durante la tarde.

La Confederación Vecinalista de Entre Ríos reiteró que el eje central será la recepción de alimentos no perecederos y pañales para niños y adultos. Los elementos recolectados serán destinados a los hospitales San Roque y Pascual Palma, en una campaña que busca sumar colaboración comunitaria para dos hospitales de Paraná.