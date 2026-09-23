Paraná se suma a Octubre Rosa con una agenda enfocada en la prevención: cuáles serán las actividades

Octubre Rosa en Paraná tendrá durante todo el mes diferentes actividades destinadas a concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La agenda fue presentada en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) con participación de profesionales, autoridades sanitarias e instituciones públicas y privadas.

Una de las principales propuestas será la tercera edición del desfile Mujeres Rosa, previsto para el 3 de octubre a las 17:30 horas en el CPC. También habrá una jornada provincial sobre cáncer de mama el 16 de octubre y la tradicional Caminata Rosa, que cerrará las actividades el 24 de octubre.

Miguel Schnitman, gerente de Rawson Imágenes SRL, destacó a Elonce el crecimiento de la iniciativa. "Esta es la manera que tenemos de llegar a la comunidad y transmitir un mensaje muy importante: que las mujeres sepan que tienen a disposición la manera de cuidarse", sostuvo.

La importancia de detectar el cáncer de mama a tiempo

El especialista hizo especial hincapié en el diagnóstico precoz. "Tenemos medios para diagnosticar precozmente la enfermedad, antes de que la clínica lo manifieste", explicó y remarcó que detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas aumenta las posibilidades de tratamiento y curación.

María Ximena Elena, referente de Patología Mamaria del Rawson, insistió en que las mujeres no deben esperar la aparición de síntomas para consultar. "La diferencia la podemos hacer nosotros si entendemos que hacernos los estudios con la periodicidad que aconsejan los médicos permite encontrar la enfermedad mucho antes de que sea palpable", indicó.

La profesional señaló que las mujeres mayores de 40 años deben comenzar con la mamografía anual, independientemente de sus antecedentes familiares o de la presencia de síntomas. Para las menores de esa edad, recomendó realizar la consulta ginecológica para evaluar antecedentes, síntomas y examen físico y determinar cuándo iniciar los controles.

Las fechas de Octubre Rosa en Paraná

La agenda comenzará el 3 de octubre a las 17:30 con el desfile Mujeres Rosa en el CPC. La actividad tendrá nuevamente como beneficiaria a la Asociación Solidaria Mitre, que trabaja con merenderos de diferentes barrios de Paraná.

El 16 de octubre, también en el CPC, se desarrollará la Jornada Provincial de Cáncer de Mama impulsada por el Instituto Provincial del Cáncer. Allí se abordarán estrategias de diagnóstico y tratamiento oportuno y se presentará la experiencia de la central provincial de informes de mamografías.

Finalmente, el 24 de octubre a las 17:30 horas se realizará la Caminata Rosa en el Monumento a Urquiza. La actividad, que cuenta con varios años de trayectoria, es organizada por Andrea Sanfilippo, del gimnasio Taian, y busca visibilizar la importancia de los controles.

Una red provincial de mamógrafos digitalizados

Nicolás Fernández, del Ministerio de Salud de Entre Ríos, explicó que la Provincia viene trabajando junto a instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales para unificar esfuerzos. "Venimos trabajando hace cuatro años para llevar el mensaje de concientización y detección precoz", señaló.

El funcionario informó que todos los mamógrafos del sistema provincial fueron digitalizados y se encuentran conectados en red, con el objetivo de unificar la calidad de los informes. Además, durante la jornada del 16 de octubre se capacitará especialmente a los equipos del primer nivel de atención.

Desde la Municipalidad de Paraná, la secretaria de Salud de la Municipalidad, Claudia Enrique, adelantó que los centros de salud municipales desarrollarán actividades como charlas, caminatas barriales y propuestas en plazas. "Estamos trabajando mucho con promotoras de salud, que son las que pueden llevar este mensaje y hacer que la mujer se acerque a los centros de atención primaria", explicó.

El desfile también tendrá un fin solidario

Gustavo Graf, de la Asociación Solidaria Mitre, señaló que por tercer año consecutivo la organización será beneficiaria del desfile Mujeres Rosa. Los recursos y donaciones permiten acompañar actualmente a 12 merenderos de Paraná y alrededor de 100 niños.

Graf destacó que el impacto de la propuesta trasciende las donaciones materiales. "De estos desfiles han surgido voluntarios para nuestra organización que ya trabajan en distintos barrios de Paraná", afirmó.

De esta manera, Octubre Rosa volverá a reunir al sistema sanitario, instituciones privadas, organizaciones sociales y el municipio bajo un mismo objetivo: promover la consulta y los controles periódicos para favorecer el diagnóstico temprano del cáncer de mama.