Cáncer de mama: “El 90% de los casos que detectemos a tiempo se pueden curar”

La médica María Ximena Elena remarcó la importancia de los controles periódicos para lograr una detección temprana del cáncer de mama y señaló que los avances en diagnóstico y tratamiento permiten alcanzar altas posibilidades de curación. Durante una entrevista en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, explicó cuándo deben comenzar las mamografías y por qué el autoexamen no reemplaza a los estudios por imágenes.

“El 90% de los casos de cáncer de mama que detectemos a tiempo se pueden curar. Eso es una realidad que ha cambiado en el último tiempo”, afirmó Elena. La profesional sostuvo que actualmente existen recursos para realizar controles y tratamientos sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

En ese sentido, consideró que la detección precoz resulta determinante. “El factor clave y primordial es la palabra temprano, llegar temprano”, expresó. Además, advirtió sobre una diferencia importante entre el autoexamen mamario y los controles mediante imágenes.

Por qué el autoexamen no reemplaza a la mamografía

“Es importante aprender a hacerse el autoexamen mamario, pero con el autoexamen llegamos tarde, no llegamos tan temprano”, explicó la médica. Según detalló, mediante la palpación las lesiones suelen encontrarse cuando ya alcanzaron un tamaño considerablemente mayor al que puede advertirse a través de estudios específicos.

“El autoexamen mamario nos permite, en la mayoría de los casos, encontrar la lesión promedio de 1,5 o 2 centímetros. Mientras que los estudios de imágenes hoy nos permiten encontrar las lesiones de 4-5 o 6 milímetros, o sea, el tamaño de un granito de arroz”, precisó.

La diferencia en el tamaño de las lesiones detectadas puede modificar considerablemente el abordaje posterior. “Hoy la medicina tiene recursos para todo tipo de avance de la enfermedad, pero cuanto más chiquito, más fácil es lograr el objetivo de la curación y que el tratamiento sea menos agresivo en términos generales”, destacó Elena.

Mamografía anual a partir de los 40 años

Consultada sobre cuándo deberían comenzar los controles, la especialista fue contundente: “Todas las mujeres a partir de los 40 años”. Además, aclaró que la recomendación no depende exclusivamente de la existencia de antecedentes familiares.

“No hay que hacer distinción sobre si tengo o no tengo antecedentes. Muchas mujeres se focalizan en: ‘En mi familia no hay antecedentes, a mí no me duele nada y no me palpo nada’. Cumplís 40 años, mamografía anual”, señaló durante la entrevista.

Para las mujeres menores de esa edad, recomendó mantener controles con el profesional de ginecología, quien podrá evaluar antecedentes familiares, examen físico y posibles síntomas para determinar si corresponde realizar estudios previamente.

Cómo se realiza una mamografía

Elena explicó que el procedimiento es rápido y que los avances tecnológicos permitieron reducir las molestias que históricamente se asociaban con el estudio. “La mamografía básicamente es una radiografía de la mama que son cuatro imágenes. El estudio en sí dura menos de dos minutos. Hoy la tecnología nos permite eso”, detalló.

La profesional reconoció que algunas mujeres todavía recuerdan experiencias anteriores en las que la mamografía resultaba dolorosa. Sin embargo, remarcó: “No tiene que ser así. Hoy la tecnología, los aparatos más modernos, nos permiten obtener mejor calidad de imagen sin necesidad de que sea algo tan molesto para la paciente”.

También recomendó que quienes tengan mayor sensibilidad mamaria lo comuniquen antes de comenzar. “Está bueno que avisen a la persona que les va a hacer el estudio para que trate de tener un poquito más de cuidado y que sea lo menos molesto para la paciente, pero son cinco minutos y hace una diferencia enorme en el futuro”, sostuvo.

“Todas esas pacientes tienen solución”

La médica también se refirió a quienes reciben un diagnóstico cuando la enfermedad se encuentra en una etapa más avanzada. Aclaró que esto no siempre ocurre por una demora en los controles, ya que existen tumores con comportamientos más agresivos.

“A veces ni siquiera es porque la paciente se dejó estar, sino porque estamos frente a enfermedades un poco más agresivas en su comportamiento. Hoy tenemos recursos para todas esas mujeres”, explicó.

En ese marco, pidió modificar la percepción que todavía existe alrededor del diagnóstico. “Hay que correr esa imagen que tenemos con respecto al cáncer: ‘No tengo chances, no se puede hacer nada o todo tiene que ser mutilante o muy agresivo’. Necesitamos que vengan a nosotros porque todas esas pacientes tienen solución”, manifestó. De todos modos, aclaró que cuanto más avanzada se encuentra la enfermedad, los tratamientos pueden resultar más agresivos.

Paraná tendrá la tercera edición del Desfile Rosa

Durante su participación en Buenas Noches, Elena también anticipó la realización de la tercera edición del Desfile Rosa, prevista para el sábado 3 de octubre, desde las 17:30, en el CPC de Paraná.

“Nació como un evento para acercar a la gente, a las mujeres principalmente, pero también a toda la comunidad. Una celebración de la vida, otra mirada con respecto al cáncer de mama”, explicó sobre el espíritu de la propuesta.

La especialista señaló que uno de los objetivos es cambiar la forma en que socialmente se percibe la enfermedad. “El cáncer en general y el cáncer de mama se asocian a una mirada, un pronóstico muy feo, a la palabra muerte, a una batalla, a una lucha. Eso hay que empezar a correrlo, hay que cambiar ese concepto, hay que entender que nos tenemos que acercar y que la realidad de las mujeres es diferente”, concluyó.

Las entradas anticipadas para el Desfile Rosa estarán disponibles en Rawson Imágenes hasta el viernes 2 de octubre. La organización informará a través de sus redes sociales si, de acuerdo con la capacidad disponible, también habrá venta presencial durante la jornada del evento.