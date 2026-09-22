Santiago Mayol va por el Mundial de gimnasia artística y sueña con Los Ángeles 2028

El gimnasta entrerriano Santiago Mayol cerró su participación en los Juegos Suramericanos 2026 con una medalla de bronce por equipos y ya concentra su preparación en el Mundial de gimnasia artística. El deportista de Concordia viajará el 11 de octubre junto con su entrenador rumbo a Rotterdam, Países Bajos, mientras mantiene como gran objetivo conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Argentina terminó tercera en la competencia por equipos, un resultado que Mayol valoró especialmente. “Quedamos terceros por equipo. La verdad que por ese lado fue un resultado muy bueno. Era el objetivo que teníamos en mente y que habíamos planteado, así que muy contentos. Quedamos muy cerca de Colombia, sabemos que vamos por buen camino”, destacó.

En el plano individual, el concordiense terminó quinto en el All Around y también alcanzó esa posición en Caballete con Arzones. Sin embargo, reconoció que esperaba mejores resultados luego de la preparación realizada para la competencia.

Los errores que lo alejaron de otra medalla

Mayol explicó que durante la competencia tuvo inconvenientes en paralelas, barra y suelo. “No quedé conforme porque había entrenado muy bien, los entrenamientos habían sido muy buenos, todas las cosas estaban saliendo y justo ese día no salió. Ahora sé qué es lo que tengo que corregir gracias a lo que pasó”, reconoció.

Una caída en suelo terminó siendo determinante para sus aspiraciones individuales. “En suelo, que es un aparato muy fuerte mío, tuve una caída y eso me dejó fuera del podio y también fuera de la final”, explicó el gimnasta.

También admitió que comenzó la competencia con nervios debido a que el primer aparato era Caballete con Arzones, una de sus especialidades. La presencia de familiares y amigos agregó expectativa, aunque el acompañamiento terminó siendo un impulso. “El público fue increíble, fue un ambiente hermoso, uno de los mejores en los que estuve. Eso nos potencia: que haya gente alentándonos, siempre apoyándonos. Por más que fallemos, nos alentaban, nos aplaudían, nos gritaban. A nosotros nos motivaba mucho”, sostuvo.

El próximo desafío será el Mundial

Con los Suramericanos terminados, Mayol regresó a Concordia y comenzó a preparar su próximo gran compromiso. “Ahora, el 11 de octubre, viajamos al Mundial con mi entrenador. Ese es el objetivo principal”, confirmó.

Durante los primeros días optó por reducir la intensidad para recuperarse físicamente. Luego retomará el trabajo de fuerza y las rutinas específicas. “Tengo que volver al gimnasio, hacer pesas, hacer una buena preparación física para recomponerme y luego entrenar las series para mejorarlas técnicamente, limpiarlas y que salgan como quiero el día de la competencia”, detalló.

El entrerriano reconoció que el nivel internacional será elevado y mencionó a China y Japón entre las principales potencias. Sobre sus expectativas personales, sostuvo: “Este Mundial sé que está muy difícil por el nivel. Voy a participar, voy a dar lo mejor y voy a competir, pero lograr algo por ahora está muy difícil”.

El sueño de llegar a los Juegos Olímpicos

Más allá del desafío inmediato, Mayol tiene un objetivo que atraviesa su carrera deportiva: disputar unos Juegos Olímpicos. El proceso clasificatorio comenzará a adquirir especial importancia durante la próxima temporada.

“Es mi objetivo, es mi sueño. Recién el año que viene, en el Mundial clasificatorio, se pueden ganar las plazas para los Juegos de Los Ángeles”, expresó. En caso de no conseguir el boleto en esa instancia, tendrá otra posibilidad en el Panamericano de 2028.

Argentina tiene dificultades para competir por una clasificación olímpica por equipos, por lo que Mayol apuntará a obtener una plaza individual. “Nosotros por equipo no podemos pelear, así que busco la plaza individual. En la plaza individual clasifican los 12 mejores gimnastas All Around, sin contar los que clasifican por país”, explicó.

Las dificultades para sostener una carrera de elite

Durante la entrevista, Mayol también habló sobre el financiamiento de su carrera deportiva. Para participar del Mundial contará con cobertura de pasaje y alojamiento, mientras que deberá afrontar los gastos de alimentación durante su estadía en Europa.

Además, explicó las exigencias para conservar las becas destinadas a deportistas de alto rendimiento. “Tenemos que ser medallistas en torneos internacionales”, indicó. Ante la consulta sobre si no haber conseguido el bronce por equipos podía poner en riesgo la ayuda, confirmó: “El año siguiente me podían sacar la beca”.

El concordiense planteó que ese sistema puede dificultar la planificación a largo plazo. “No podés tener un objetivo a largo plazo porque no tenés apoyo. Tenés que estar renovando constantemente la beca y no te podés enfocar en un objetivo a largo plazo. En vez de prepararme para un torneo, me tengo que enfocar en torneos más simples para poder seguir manteniendo la beca”, manifestó.

“Falta mucho apoyo”

Mayol profundizó sobre las dificultades que enfrentan los deportistas de alto rendimiento para sostener su preparación. “Cuando tengo que dar lo mejor y poner el 100% de mí en ese torneo para clasificar a algo más grande, ya estoy muy cansado. Hay muy poco apoyo, capaz que ni siquiera hay apoyo para el viaje”, expresó.

En ese sentido, sintetizó su mirada sobre la situación: “Yo creo que falta mucho apoyo, orden sobre todo, y muchas otras cosas también”.

El deportista contó, además, que hasta el año pasado complementaba su actividad dando clases de gimnasia para generar ingresos. “Hasta el año pasado estuve dando clases de gimnasia para hacer una diferencia económica. Este año decidí parar y solamente dedicarme a entrenar. Me ajusto un poco más a fin de mes, pero prefiero eso antes que trabajar más horas y ganar un poco más, porque tampoco hace mucha diferencia”, relató.