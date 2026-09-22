La Fórmula 1 tendrá carreras más cortas desde 2027: cuál será la nueva distancia

Las carreras más cortas en la Fórmula 1 serán una de las principales novedades reglamentarias previstas para la temporada 2027. La Comisión de la categoría aprobó reducir de 305 a 290 kilómetros la distancia estándar de cada Gran Premio.

La modificación representará aproximadamente dos o tres vueltas menos, aunque la cantidad dependerá de la extensión y las características de cada circuito. Mónaco quedará exceptuado porque ya cuenta con una distancia mínima especial de 260 kilómetros.

El cambio todavía deberá recibir la aprobación formal del Consejo Mundial del Deporte Motor de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La próxima reunión del organismo está prevista para el 15 de octubre y, si obtiene el aval, la medida quedará incorporada definitivamente al reglamento.

Por qué reducirán las carreras

La decisión estuvo relacionada con las características que tendrán las unidades de potencia a partir de 2027 y con las modificaciones previstas para el flujo de combustible de los motores.

El reglamento contemplará un aumento de la cantidad de combustible disponible por unidad de tiempo. Mantener los Grandes Premios en 305 kilómetros podría obligar a determinados equipos a ampliar la capacidad de los tanques de sus monoplazas.

Ese desarrollo supondría modificaciones adicionales en los autos y la utilización de recursos contemplados dentro del límite presupuestario. Para evitarlo, las escuderías y la FIA acordaron disminuir la distancia total de las competencias.

Cambios en las unidades de potencia

La nueva generación de motores también modificará el reparto de potencia entre el motor de combustión interna y el sistema eléctrico. Actualmente, la relación se encuentra cerca del 53% para la parte térmica y del 47% para la eléctrica.

Con el incremento del flujo de combustible previsto para 2027, esa proporción pasaría aproximadamente al 58% y 42%, respectivamente. La participación del motor de combustión volvería a crecer en 2028, cuando el reparto podría ubicarse cerca del 60-40%.

Como consecuencia, los monoplazas consumirían una mayor cantidad de combustible para recorrer la distancia vigente. La reducción a 290 kilómetros permitiría completar las competencias sin introducir tanques más grandes ni elevar considerablemente el peso de los autos.

Dos o tres vueltas menos por Gran Premio

La rebaja de 15 kilómetros no tendrá el mismo impacto en todos los escenarios. En algunos circuitos representará dos vueltas menos, mientras que en otros la reducción alcanzará las tres vueltas.

Según informó The Race, el plan para acortar los Grandes Premios recibió el acuerdo de los integrantes de la Comisión de Fórmula 1 durante su última reunión.

La duración final continuará dependiendo del trazado y de las circunstancias propias de cada carrera, como las neutralizaciones, los ingresos del auto de seguridad o las interrupciones con bandera roja.

Otros cambios previstos para 2027

La reunión realizada en Londres también dejó modificaciones menores en los reglamentos deportivo, técnico y financiero. Entre los puntos tratados estuvieron las sesiones que integran cada Gran Premio y los procedimientos que deben aplicarse ante una interrupción.

Otra de las novedades relevantes estará vinculada con las cajas de cambios. Desde 2027 se eliminará su homologación, lo que otorgará mayor libertad a los fabricantes para desarrollar y modificar sus diseños durante la vigencia del reglamento.

La medida tendrá especial importancia para Aston Martin, que se prepara para asumir por primera vez el desarrollo de sus propias cajas de cambios. Además, la Comisión aprobó otras modificaciones técnicas cuyos detalles todavía no fueron difundidos.