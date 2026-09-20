Colapinto se prepara para la carrera en Azerbaiyán: cuándo y a qué hora corre

El Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre

La Fórmula 1 tendrá una pausa este fin de semana y retomará su calendario la próxima semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá a Franco Colapinto nuevamente en pista. La competencia se desarrollará en el circuito urbano de Bakú entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre.

La fecha tendrá un cronograma diferente al habitual, ya que la carrera principal se disputará el sábado. La modificación responde a una festividad nacional en Azerbaiyán.

Colapinto afrontará así una nueva competencia en uno de los trazados urbanos más particulares del calendario de la Fórmula 1.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre desde las 9 de la mañana, hora de Argentina. La competencia tendrá 51 vueltas sobre el Baku City Circuit, de 6,003 kilómetros de extensión. En total, los pilotos recorrerán 306,049 kilómetros.

Antes de la carrera, Colapinto tendrá tres sesiones de entrenamientos y la clasificación, que se desarrollará el viernes.

Horarios de la Fórmula 1 en Argentina

El cronograma completo para seguir el Gran Premio de Azerbaiyán es el siguiente:

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30.

Práctica Libre 2: 9:00.

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30.

Clasificación: 9:00.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 9:00.

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Cómo es el circuito de Bakú

El Baku City Circuit es un trazado urbano que combina sectores muy estrechos, especialmente en las inmediaciones de la zona histórica de la ciudad, con largas rectas en las que los monoplazas pueden alcanzar altas velocidades.

El circuito tiene una extensión de 6,003 kilómetros, cuenta con 51 vueltas en la carrera y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2016.

La particular combinación de curvas cerradas y sectores rápidos convierte a Bakú en uno de los escenarios con mayor variedad dentro del campeonato.

Dónde ver a Colapinto en vivo

En Argentina, toda la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán podrá seguirse en vivo mediante Disney+, Fox Sports y F1 TV.

La carrera principal será el sábado 26 de septiembre a las 9, mientras que la clasificación se disputará el viernes en el mismo horario.