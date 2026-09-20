Vence el plazo y Manuel Adorni deberá explicar su patrimonio ante la Justicia

Manuel Adorni deberá explicar su patrimonio ante la Justicia antes de este martes. El fiscal Gerardo Pollicita le formuló 20 preguntas sobre ingresos, gastos, inmuebles, dólares y criptoactivos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni deberá explicar su patrimonio ante la Justicia esta semana, cuando venza el plazo otorgado para responder un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El exjefe de Gabinete es investigado junto con su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito.
El plazo vencerá este martes 22 de septiembre y ya había sido prorrogado. El juez federal Ariel Lijo concedió una extensión después de que la defensa solicitara acceder a documentación relacionada con Matías Tabar, contratista vinculado con las refacciones de una propiedad de Adorni. El exfuncionario todavía podría solicitar otra prórroga.
La investigación analiza la evolución patrimonial del grupo familiar desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026. Según el análisis técnico incorporado al expediente, la Fiscalía busca aclarar diferencias entre ingresos, gastos y bienes declarados durante ese período.
El desbalance que investiga la Fiscalía
De acuerdo con los cálculos citados por la Fiscalía, el grupo familiar registró ingresos comprobados por aproximadamente $229,7 millones y gastos por $272,8 millones. La diferencia supera los $43 millones y constituye uno de los puntos sobre los cuales Pollicita reclamó explicaciones.
La investigación también puso el foco sobre gastos en moneda estadounidense por US$402.578, vinculados con operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, alquileres temporarios y viajes. Entre ellos aparece un pago en efectivo de US$245.000 atribuido a las obras realizadas por Tabar en una propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El cuestionario también requiere precisiones sobre dólares en efectivo incorporados en declaraciones juradas rectificativas, préstamos atribuidos a particulares, la adquisición de un departamento en Caballito y operaciones con criptoactivos.
Patrimonio, deudas y viajes
Las declaraciones juradas rectificativas consignaron un patrimonio de $944,5 millones al cierre de 2025 e incorporaron ahorros y criptoactivos que no habían aparecido en presentaciones anteriores. La investigación busca establecer la trazabilidad y el origen de esos fondos.
También están bajo análisis facturas informadas a ARCA, operaciones realizadas mediante terceros, consumos de tarjetas y la evolución de las deudas. Según la documentación considerada en el expediente, el pasivo declarado habría pasado de $92,4 millones a $317,3 millones durante el período investigado.
Los viajes familiares forman parte de los movimientos relevados. Entre ellos figura una estadía en Aruba con gastos por US$14.696, mientras que la Fiscalía también solicitó explicaciones sobre nuevas deudas en dólares contraídas con particulares.
Qué puede ocurrir después del descargo
La presentación de la justificación patrimonial constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez recibido el descargo, la Fiscalía deberá evaluar la documentación y determinar si las explicaciones resultan suficientes, publicó TN.
Si Pollicita considera que persisten inconsistencias sin justificar, podría solicitar que Adorni sea convocado a indagatoria. Esa posibilidad había sido señalada al momento de formularse la intimación patrimonial.
Por el momento, la investigación continúa abierta y no existe una determinación judicial de enriquecimiento ilícito. El próximo paso dependerá de las explicaciones y documentación que presente la defensa y de la posterior evaluación de la Fiscalía.