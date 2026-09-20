Detuvieron en Córdoba a un rosarino buscado por el doble crimen de adolescentes

Un joven rosarino de 24 años fue detenido en Córdoba, donde era buscado por su presunta participación en el homicidio de dos adolescentes ocurrido en Rosario en noviembre de 2022. Sobre Pablo Manuel Alberto Añazco pesaba un pedido de captura y se había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por información que permitiera localizarlo.

La detención se concretó en Villa Las Tablitas, durante un allanamiento realizado por efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales junto con personal de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal.

Añazco está señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de Valentín Solís, de 15 años, y Eric Luis Galli, de 14, quienes fueron atacados a tiros el 24 de noviembre de 2022 en un complejo habitacional de la zona oeste de Rosario.

El doble crimen de los adolescentes en Rosario

Según la investigación de la Fiscalía de Homicidios de Rosario, los dos adolescentes fueron asesinados durante un ataque en el que se efectuaron al menos 17 disparos. Un tercer joven que estaba junto a ellos logró escapar.

El hecho ocurrió cuando las víctimas se encontraban reunidas en las escaleras de un complejo habitacional. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, tres agresores llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra el grupo antes de escapar hacia el pasaje 1812.

La investigación determinó que el principal objetivo del ataque habría sido el tercer adolescente, identificado como Dante R., quien sobrevivió al tiroteo. Las cámaras de seguridad privadas del complejo fueron fundamentales para reconstruir la secuencia e identificar a los sospechosos.

Añazco es señalado por la fiscal de Homicidios Carla Ranciari como uno de los integrantes de una estructura vinculada a ataques por encargo de personas relacionadas con organizaciones criminales.

Ya había un condenado por el doble homicidio

La causa por el asesinato de Solís y Galli ya tenía a otros presuntos coautores identificados. Uno de ellos es Franco Saavedra, quien fue condenado a prisión perpetua por el doble homicidio y también fue declarado responsable de otro ataque ocurrido tres días antes en el mismo sector de Rosario.

Los jueces Mariano Aliau, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra también lo declararon culpable por un intento de homicidio registrado en Rouillón y Seguí. En ese episodio, la víctima sufrió heridas de gravedad y debió ser internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Otro de los involucrados era menor de edad al momento de los hechos, por lo que su situación quedó bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil.

Una recompensa de $10 millones

El pedido de recompensa para encontrar a Añazco había sido dispuesto en marzo de 2026, aunque la Fiscalía decidió hacerlo público recién el viernes 18 de septiembre, junto con una fotografía del sospechoso incorporada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

Tras permanecer prófugo durante varios meses, el joven fue localizado en Córdoba y quedó detenido. En los próximos días será trasladado a Rosario, donde deberá ser puesto a disposición de la Justicia para avanzar con la imputación por su presunta participación en el doble homicidio.

La investigación sostiene que el crimen formó parte de una serie de ataques entre grupos enfrentados, en los que jóvenes eran presuntamente utilizados para ejecutar agresiones vinculadas con organizaciones criminales. Estos elementos forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser establecidos en el proceso judicial.