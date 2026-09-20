El momento en que un auto embistió a un niño en bicicleta en Concordia: video

REDACCIÓN ELONCE
Un auto embistió a un niño en bicicleta cuando intentaba cruzar una calle. El fuerte impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y se solicitó asistencia de los servicios de emergencia.
Un auto embistió a un niño en bicicleta este sábado en el barrio Fátima de Concordia. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calle Alda Sur y Cortada 60 y quedó registrado por una cámara de seguridad.
Según se pudo observar en las imágenes, el menor intentaba atravesar la calzada a bordo de su bicicleta cuando fue alcanzado por el vehículo. Producto del impacto, cayó sobre la calle.
Tras el siniestro, se solicitó inmediatamente la intervención de los servicios de emergencia para que el niño recibiera la correspondiente atención.
El estado de salud del niño
Hasta el momento, las autoridades no habían difundido un parte médico oficial que permitiera establecer la gravedad de las posibles lesiones ni precisar la evolución del menor.
De acuerdo con la información conocida inicialmente, el niño aparentemente no habría sufrido heridas de gravedad. Sin embargo, ese dato no había sido confirmado oficialmente.
Las circunstancias en las que ocurrió el choque deberán ser determinadas. El registro de la cámara de seguridad captó la secuencia del impacto y podría aportar elementos para establecer cómo se produjo el siniestro.