Thiago Almada sufrió un desgarro y se perderá los amistosos de la Selección

Thiago Almada sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el partido que River disputó ante Huracán. El mediapunta pidió el cambio a los cinco minutos y los estudios realizados después del encuentro confirmaron la lesión muscular. El diagnóstico fue informado este domingo.

La recuperación demandaría entre tres y cuatro semanas. Por ese plazo, su participación en los amistosos de la Selección argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín quedó prácticamente descartada, aunque todavía restaba una comunicación oficial sobre su convocatoria. Tampoco se había confirmado si Lionel Scaloni citaría a un reemplazante.

Los partidos que se perderá con River

River tenía previsto enfrentar a Sarmiento el 7 de octubre y a Estudiantes de Río Cuarto el fin de semana del 10. La fecha del primer encuentro podía modificarse por una decisión de la AFA, mientras que la presencia de Almada en ambos partidos dependería de su evolución.

El futbolista había sido convocado a la Selección antes del encuentro ante Huracán. En los primeros minutos de ese partido sintió la molestia tras realizar un pase, intentó seguir jugando y finalmente dejó la cancha.