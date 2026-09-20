Se elevó a naranja el alerta por tormentas en 12 departamentos de Entre Ríos

El SMN elevó a naranja el alerta para este domingo por la tarde en gran parte de Entre Ríos. Los cinco departamentos del norte permanecen en nivel amarillo. Para el lunes se prevén fuertes vientos del sur.
El alerta naranja por tormentas en Entre Ríos alcanza este domingo por la tarde a 12 departamentos, según la actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Inicialmente, ese nivel de advertencia comprendía solo a dos departamentos, pero el organismo amplió el área afectada.
La zona bajo alerta naranja incluye Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Tala, Colón y Uruguay. Los cinco departamentos del norte provincial permanecen en nivel amarillo, que se extiende hasta la noche.
Cómo sigue el tiempo el lunes
De acuerdo con el pronóstico informado, el alerta por tormentas finaliza este domingo por la noche. Para el lunes se espera un cambio en las condiciones del tiempo, con el ingreso de fuertes vientos del sur.
En el sur de Entre Ríos rige un alerta amarillo por viento. Se prevén velocidades de 30 a 50 km/h, con ráfagas de entre 50 y 80 km/h.