Una aplanadora de césped atropelló a exfutbolista de la Premier League durante la entrada en calor

El futbolista inglés Andros Townsend fue atropellado por una aplanadora de césped mientras realizaba la entrada en calor durante el entretiempo de un partido de la liga de Tailandia. El rodillo motorizado lo derribó y avanzó sobre sus piernas antes de que el conductor detuviera la máquina. Reuters informó que el jugador no sufrió lesiones graves.

El episodio ocurrió cuando Townsend calentaba con sus compañeros del PT Prachuap en el encuentro frente al Pattani FC. Al desplazarse fuera del sector donde practicaban, quedó en la trayectoria del vehículo conducido por un trabajador del estadio. El conductor se detuvo e intentó liberar al futbolista.

🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani. He didn't get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026

Jugó pese al accidente

Las imágenes del momento circularon en redes sociales. Tras recibir ayuda, el delantero dese levantó, retomó la entrada en calor y más tarde ingresó como suplente.

Townsend disputó los últimos minutos de la victoria 3 a 0 del PT Prachuap. El futbolista, que pasó por clubes de la Premier League como Tottenham, Crystal Palace y Everton, salió del episodio sin una lesión grave.