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Deportes Insólito accidente en el fútbol de Tailandia

Una aplanadora de césped atropelló a exfutbolista de la Premier League durante la entrada en calor

Exfutbolista de la Premier League fue alcanzado por un rodillo motorizado mientras calentaba junto a sus compañeros del PT Prachuap. Pese al golpe, pudo ingresar en los últimos minutos del partido y su equipo ganó 3 a 0. Video.

20 de Septiembre de 2026
El momento del accidente.
El momento del accidente.

Exfutbolista de la Premier League fue alcanzado por un rodillo motorizado mientras calentaba junto a sus compañeros del PT Prachuap. Pese al golpe, pudo ingresar en los últimos minutos del partido y su equipo ganó 3 a 0. Video.

El futbolista inglés Andros Townsend fue atropellado por una aplanadora de césped mientras realizaba la entrada en calor durante el entretiempo de un partido de la liga de Tailandia. El rodillo motorizado lo derribó y avanzó sobre sus piernas antes de que el conductor detuviera la máquina. Reuters informó que el jugador no sufrió lesiones graves.

El episodio ocurrió cuando Townsend calentaba con sus compañeros del PT Prachuap en el encuentro frente al Pattani FC. Al desplazarse fuera del sector donde practicaban, quedó en la trayectoria del vehículo conducido por un trabajador del estadio. El conductor se detuvo e intentó liberar al futbolista.

Las imágenes del momento circularon en redes sociales. Tras recibir ayuda, el delantero de 35 años se levantó, retomó la entrada en calor y más tarde ingresó como suplente.

Jugó pese al accidente

 

Townsend disputó los últimos minutos de la victoria 3 a 0 del PT Prachuap. El futbolista, que pasó por clubes de la Premier League como Tottenham, Crystal Palace y Everton, salió del episodio sin una lesión grave.

Temas:

Andros Townsend fútbol de Tailandia PT Prachuap Pattani FC Premier League
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