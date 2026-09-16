Video mostró una pelea con cuchillo entre un intendente y su antecesor

Un video mostró el momento de mayor tensión de la pelea entre el intendente de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz, dentro de una sede gubernamental de esa comunidad de Neuquén. Las imágenes quedaron en poder de la Justicia y serán analizadas para determinar cómo comenzó el enfrentamiento.

La grabación fue realizada por una funcionaria que se encontraba en el lugar y luego fue entregada a la Fiscalía de Junín de los Andes y al Ministerio de Seguridad provincial. Aunque el registro completo no trascendió, algunas capturas mostraron a Díaz con un cuchillo en la mano.

Frente al exjefe comunal apareció Raquel Fantini, pareja del actual intendente, quien se interpuso entre ambos. Infante sostuvo que la mujer intervino para evitar que Díaz lo atacara con el arma blanca.

La versión del actual intendente

Según relató Infante, la discusión se extendió durante unos 20 minutos e incluyó gritos, insultos, amenazas y empujones. El intendente afirmó que su antecesor lo amenazó de muerte y luego sacó un cuchillo que llevaba en la cintura.

“Si estiraba el brazo, me apuñalaba”, aseguró al describir la escena. También sostuvo que Díaz le gritó: “Hijo de p..., te voy a matar, me tenés podrido”.

"Intendentes a las piñas" Porque el ex intendente de Pilo Lil y el actual se trenzaron en una pelea que terminó cuando el ex jefe comunal sacó una faca: la esposa del nuevo intendente le salvó la vida al interponerse. https://t.co/V8WLBeyiuE pic.twitter.com/ZgsNDr2LK8 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 16, 2026

Tras el episodio, Infante presentó dos denuncias. Una estuvo relacionada directamente con la pelea mantenida con el exintendente, mientras que la segunda se vinculó con una presunta agresión y amenazas atribuidas al hijo de Díaz.

Díaz aseguró que actuó para defenderse

Eliseo Díaz negó haber intentado atacar al actual jefe comunal y afirmó que había concurrido al lugar “con buenas intenciones”. Según su versión, Infante fue quien comenzó la agresión.

El exintendente también mencionó que padece una discapacidad motriz que le provoca debilidad en las piernas. “Gracias a Dios le aguanté los tirones”, expresó al referirse al forcejeo.

Díaz sostuvo que, antes de que apareciera el cuchillo, la pareja de Infante le habría entregado al intendente un objeto que no pudo identificar. “No lo amenacé de muerte, usé un verijero para defenderme”, afirmó.

El video será una prueba central

La Fiscalía de la IV Circunscripción quedó a cargo de establecer cómo se inició la pelea y qué ocurrió durante los minutos registrados por la funcionaria.

El material audiovisual será una de las principales pruebas de la investigación. También se analizarían imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del destacamento local.