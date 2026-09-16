Campus Party vive su segunda jornada con robótica y tecnología aplicada a la inclusión

Campus Party vive su segunda jornada en Paraná con robótica y tecnología aplicada a la inclusión entre las propuestas que estudiantes, docentes e investigadores exhiben este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). La actividad permite conocer y experimentar desarrollos tecnológicos realizados en universidades entrerrianas.

Uno de los espacios corresponde al grupo de Robótica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná. Allí, niños, jóvenes y adultos pueden manejar pequeños robots y conocer cómo fueron desarrollados. Entre las categorías presentadas aparecen fútbol, sumo y velocistas.

"Es como un metegol con robots", explicó a Elonce Lucas, uno de los estudiantes de Ingeniería Electrónica e integrante del grupo. Los dispositivos poseen motores y una pequeña computadora, mientras que algunos pueden controlarse mediante Bluetooth con joysticks.

Elonce presente en la segunda jornada de Campus Party en el CPC

De los robots a sus aplicaciones profesionales

Más allá del componente recreativo, Lucas explicó que este tipo de conocimientos puede trasladarse a otras actividades. "Todo lo que tenga que ver con trabajos a distancia o algún trabajo que sea peligroso se puede implementar tranquilamente", señaló.

El grupo había realizado recientemente una competencia de robótica en el mismo espacio y decidió llevar parte de esos desarrollos a Campus Party para que los visitantes pudieran interactuar con ellos. "Mostramos un poco lo que hacemos en la facultad y buscamos que la gente se divierta y se entretenga", agregó.

Otra de las propuestas que despertó interés durante la jornada llegó desde la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con sede en Concepción del Uruguay. Integrantes del Laboratorio de Investigación en Diseño y Desarrollo de Tecnologías Inclusivas mostraron dispositivos creados a partir de necesidades concretas de personas con discapacidad.

Tecnología para garantizar el derecho al juego

Entre los desarrollos presentaron un automóvil de juguete que puede manejarse sin utilizar un joystick tradicional. El prototipo incorpora un giroscopio que interpreta movimientos y transmite las órdenes al vehículo mediante radiofrecuencia.

Daniel Hering, integrante del equipo, explicó que el sistema fue pensado para niños con dificultades motrices. El dispositivo puede colocarse sobre una parte del cuerpo en la que la persona conserve movilidad. De esa manera, por ejemplo, un niño que únicamente pueda controlar su cabeza podría utilizar una vincha para dirigir el automóvil.

Segunda jornada de Campus Party en Paraná

"Muchos de estos chicos no pueden jugar, nunca pudieron jugar", señaló Hering al explicar que uno de los objetivos del laboratorio es trabajar sobre el derecho al juego y la autonomía de las personas.

Los proyectos formaron parte de una segunda jornada en la que Campus Party volvió a reunir a estudiantes, instituciones educativas, investigadores y público general. La propuesta busca acercar desarrollos innovadores y mostrar que la tecnología puede tener aplicaciones que van desde el entretenimiento y la formación profesional hasta la accesibilidad y la inclusión.