Hallaron al joven de Basavilbaso que era buscado en Paraná desde el martes, luego de que su familia denunciara que había perdido contacto con él. La aparición del muchacho de 19 años fue confirmada por su madre a Elonce durante la mañana de este miércoles.

Según indicó la mujer, el joven había concurrido por sus propios medios durante la noche a un centro asistencial de la capital entrerriana. Allí recibió atención y quedó en observación por un aparente cuadro de malestar estomacal.

La confirmación llevó tranquilidad a sus familiares, quienes recientemente habían realizado la denuncia y solicitado colaboración para establecer su paradero.

El joven había llegado pocos días atrás desde Basavilbaso a Paraná con la intención de buscar trabajo. Su familia había perdido contacto con él durante la mañana del martes y, ante el paso de las horas sin novedades, dio intervención a las autoridades.

Finalmente, su madre confirmó a Elonce que el joven fue localizado y se encuentra bajo atención médica, por lo que quedó sin efecto el pedido de búsqueda.