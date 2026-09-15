Desalojo en el Thompson: el municipio explicó los motivos y afirmó que era la quinta intimación

El desalojo en el Thompson de una pareja que había levantado una construcción cerca de la costa del río Paraná continuó este martes con la intervención de personal de Control Urbano, Servicios Públicos y efectivos de la Policía de Entre Ríos. Lautaro López, subsecretario de Control Urbano municipal, explicó a Elonce que las personas ya habían sido intimadas en reiteradas oportunidades para abandonar el espacio público.

El procedimiento se desarrolló en un sector ubicado entre el barrio Puerto Sánchez, calle Del Pescador y la costa. En el lugar trabajaron agentes municipales, un camión perteneciente a Servicios Públicos, inspectores y personal policial, mientras se retiraban los materiales utilizados para levantar la estructura.

“Esta es la quinta oportunidad en que nosotros intimamos e invitamos a esta pareja a que se retire de este espacio, en cercanía a la costa del río Paraná, en el balneario Thompson, casi lindando con el barrio Puerto Sánchez”, afirmó López.

Era la quinta intervención sobre la pareja

El funcionario explicó que el municipio realizaba un seguimiento de la situación desde principios de año y recordó que la primera instalación de la pareja había sido una carpa en la zona de playa. Posteriormente, según detalló, volvieron a ocupar otros sectores cercanos al río.

López recordó que en una intervención anterior la situación requirió la participación de distintas áreas. “Quiero destacar el acompañamiento de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Policía de Entre Ríos, particularmente de la Comisaría Octava y 911, y la Unidad Central de Servicios Públicos”, señaló.

“En la intervención anterior se había instalado dentro del mismo sector, pero sobre la costa, sobre el agua, sobre postes. Ahí estuvimos con colaboración de Protección Civil, con otro tipo de herramientas para poder ingresar al agua y retirarlo de ese lugar”, agregó.

El riesgo por la cercanía con el río Paraná

La ubicación de las estructuras fue uno de los motivos señalados por el municipio para justificar las sucesivas intervenciones. Según explicó López, además de tratarse de un espacio público, las instalaciones habían llegado a ubicarse en sectores considerados riesgosos por la cercanía con el río.

Consultado sobre las conversaciones mantenidas con el hombre, el subsecretario expresó: “Entendemos que comprende nuestra postura de liberar el espacio público, de no ocupar estos espacios de riesgo”.

Sin embargo, sostuvo que las ocupaciones se reiteraron. “No podría expresarte lo que él piensa o siente al hacer esto, pero nuestro trabajo es el control de los espacios públicos”, manifestó.

Retiraron la construcción precaria

En esta oportunidad, personal municipal avanzó con el retiro de los elementos utilizados para construir el refugio. La tarea contó con acompañamiento policial y finalizó sin que se registraran incidentes de gravedad.

“Con el acompañamiento de otras áreas del Estado municipal y de la Policía de Entre Ríos, se procedió al retiro de esa construcción que se había instalado y se lo invitó nuevamente a que se retire”, explicó López.

El subsecretario precisó además dónde se produjeron las diferentes ocupaciones. “El sector en el que se ha venido instalando es entre el primer parador cercano a Puerto Sánchez, entre el barrio Puerto Sánchez, la calle Del Pescador y la costa”, indicó.

Las anteriores instalaciones

Según la explicación oficial, se trataba de una pareja sobre la cual el municipio venía realizando un seguimiento desde comienzos de año. En ese período se produjeron diferentes intervenciones para retirar las instalaciones.

“Desde inicio de año venimos haciendo un seguimiento de estas personas. Son una pareja”, señaló López. Sobre la primera intervención, recordó: “La primera instalación fue en una carpa, en la zona de playa”.

Además, el funcionario aseguró que en una oportunidad anterior se había detectado una conexión al sistema de iluminación pública. “La instalación anterior se había hecho con una conexión a la farola de alumbrado público también”, expresó.

“Recuperar el espacio público”

López sostuvo que la actuación de Control Urbano estuvo orientada a evitar la ocupación de sectores públicos y, al mismo tiempo, impedir que las personas permanecieran en zonas próximas al río consideradas riesgosas.

“Nosotros velamos por el control y la recuperación de este espacio, que es público y de uso de todos los paranaenses”, manifestó el subsecretario.

El funcionario confirmó también que habían dialogado con el hombre acerca de la posibilidad de trasladarse hacia otro lugar. “Lo hemos conversado con él, pero insiste con instalarse en ese lugar. Nuestro trabajo se ha centrado específicamente en recuperar el espacio público, que es de uso y disfrute de todos los paranaenses”, afirmó.

Qué ocurrió con las pertenencias de la pareja

Uno de los puntos centrales del procedimiento estuvo relacionado con las pertenencias. Previamente, el hombre desalojado había asegurado a Elonce que durante la intervención se estaban llevando mercadería, ropa y abrigos.

Ante esa acusación, López brindó la versión del municipio y aseguró que los objetos personales quedaron en poder del hombre. “Él retiró sus pertenencias y sus objetos de valor. Lo que se procede a retirar son todos los materiales con los que se construyó ese lugar, esta vivienda más que precaria”, explicó.

Finalmente, el subsecretario indicó que no se abrió una causa policial o judicial. “En esta oportunidad se lo invitó a retirarse. En un momento hubo una actitud más hostil por parte de él, pero la situación pudo ser resuelta con profesionalismo por el personal municipal y la Policía. No hubo mayores altercados”, concluyó.