“Primavera en la Carminio” tendrá cuatro días de actividades y cerrará con una peña

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio abrirá sus puertas del 22 al 25 de septiembre con clases, conciertos y muestras. Autoridades explicaron a Elonce que el cierre será con una gran peña callejera.
La nueva edición de “Primavera en la Carminio” se desarrollará del martes 22 al viernes 25 de septiembre en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio, de Paraná. La programación incluirá clases abiertas, muestras, conciertos y presentaciones en diferentes espacios de la institución.
Las actividades comenzarán el martes, alrededor de las 14, debido a que el lunes no habrá clases por el Día del Estudiante. Las propuestas se realizarán durante las tardes y estarán abiertas a familiares, amigos y al público en general.
La vicedirectora de la institución, Juliana Sbresso, y la coordinadora del nivel medio, María Elena Vázquez, brindaron detalles a Elonce sobre la celebración. Ambas destacaron que la semana permitirá mostrar el trabajo cotidiano de estudiantes y docentes.
Una escuela abierta a la comunidad
“Septiembre para nosotros es muy alegre y festivo. Lo esperamos con mucho entusiasmo durante todo el año”, expresó Vázquez. Además, remarcó que la comunidad educativa se prepara especialmente para compartir sus producciones.
“Parte de nuestra propuesta es abrir las puertas de la escuela para que toda la comunidad, familiares, amigos y allegados puedan convivir con nosotros una semana y conocer cómo se vive nuestra cotidianeidad, compartiendo música y danza”, explicó.
La programación abarcará las distintas áreas y niveles de formación, desde los talleres infantiles hasta las clases destinadas a jóvenes y adultos. Habrá interpretaciones instrumentales y propuestas de danza y teatro.
Durante las cuatro jornadas se organizarán actividades en el auditorio, las salas, el patio y el hall de ingreso. Mientras el público acceda a los espectáculos centrales, también podrá encontrarse con intervenciones artísticas en otros sectores del edificio.
El cierre será con una gran peña
El broche de oro tendrá lugar el viernes 25, desde las 20, con una gran peña que se desarrollará en la calle. Para concretar la actividad se realizará un corte de tránsito y se instalará un escenario frente a la institución.
Participarán estudiantes que conformaron sus propios grupos de música, danza y teatro, además de egresados que actualmente desarrollan una carrera artística profesional.
“La mayoría de quienes subirán al escenario fueron estudiantes, todavía cursan o egresaron de esta institución. Eso nos enorgullece muchísimo porque hoy son grandes artistas que compartirán la propuesta”, manifestó Sbresso.
También fueron convocadas la Escuela Municipal de Danza, la Escuela Municipal de Circo y el Centro de Arte del Club Atlético Estudiantes, entre otras instituciones vinculadas con la actividad cultural.
Una celebración de la identidad cultural
Desde la organización destacaron que la iniciativa buscó acercar la escuela a la ciudad y fortalecer el vínculo con la comunidad mediante distintas expresiones artísticas.
“Queremos que Paraná se anime a habitar esta escuela y, sobre todo, poder devolverla a la ciudad, que es a quien le pertenece”, sostuvo Vázquez.
Las autoridades invitaron a quienes circulen por la zona entre el 22 y el 25 de septiembre a ingresar y recorrer las distintas propuestas. “Seguramente encontrarán alguna actividad muy linda para apreciar”, concluyeron.