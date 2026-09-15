Las paranaenses Duhaime y Clembosky lograron oro y plata en Stand Up Paddle en los Juegos Suramericanos

Las paranaenses Juliette Duhaime y Lucía Clembosky obtuvieron las medallas de oro y plata, respectivamente, en la competencia femenina de Stand Up Paddle de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El resultado le permitió a Argentina ocupar los dos primeros lugares del podio durante el estreno de la disciplina en el programa oficial del certamen.

Duhaime, campeona mundial de la especialidad, volvió a destacarse como una de las principales referentes del SUP argentino y se impuso en la prueba femenina. Su compañera Clembosky completó la sobresaliente actuación nacional al finalizar en el segundo puesto.

La jornada dejó así un histórico 1-2 para la delegación argentina, con dos deportistas vinculadas a Paraná en lo más alto del podio. La prueba marcó además un nuevo capítulo para el crecimiento del Stand Up Paddle dentro de las competencias multidisciplinarias continentales.

El debut del SUP en los Juegos Suramericanos

El Stand Up Paddle había formado parte de acontecimientos regionales específicos, como los Juegos Suramericanos de Playa disputados en Rosario durante 2019. Sin embargo, Santa Fe 2026 representó su primera incorporación al programa de los Juegos Suramericanos generales.

La disciplina integró el bloque de deportes náuticos, con competencias masculinas y femeninas desarrolladas bajo reglamentación internacional. Su práctica combina equilibrio, resistencia física y técnica sobre una tabla impulsada mediante un remo.

En ese marco, la victoria de Duhaime y el segundo lugar conseguido por Clembosky representaron un resultado histórico para Argentina y para el deporte entrerriano.

La historia de Juliette Duhaime

Juliette Duhaime nació el 3 de noviembre de 1997 en Tenafly, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su padre, Mathew, es estadounidense, mientras que su madre, Cristina, nació en Paraná.

Cuando tenía 11 años, su familia decidió mudarse a la capital entrerriana. Allí comenzó una nueva etapa de su vida y, algunos años después, conoció el deporte que la llevaría a competir en el máximo nivel internacional.

Antes de encontrar su lugar sobre una tabla, practicó numerosas disciplinas. Fue porrista y también pasó por el fútbol, básquet, natación, hockey, vóley, golf, tenis, gimnasia y karate.

De Paraná a la cima mundial

Duhaime tuvo su primer contacto con el Stand Up Paddle a los 17 años, durante una estadía en Estados Unidos. Al regresar a Paraná conoció al deportista entrerriano Francisco Giusti, quien comenzó a entrenarla en el Balneario Municipal.

Su evolución fue acelerada: en apenas tres años pasó de descubrir la actividad a transformarse en una de las principales representantes argentinas. Luego acumuló competencias y resultados destacados tanto dentro como fuera del país.

La deportista se consagró campeona argentina de larga distancia y obtuvo actuaciones relevantes en diferentes torneos sudamericanos, especialmente en Brasil. Su crecimiento deportivo la llevó posteriormente a conquistar el título mundial y, ahora, a sumar una histórica medalla dorada en Santa Fe 2026.

Oro y bronce para Argentina en la prueba masculina

En la rama masculina, el argentino Santino Luca Basaldella se consagró campeón tras completar la prueba en 55,92 segundos. Su compatriota Ignacio Lionel Arias también subió al podio al obtener la medalla de bronce.

Basaldella se quedó con el primer puesto por delante del peruano Itzel Vicente Delgado Naranjo, quien finalizó segundo con un registro de 57,95 segundos. Arias completó el podio al terminar tercero con un tiempo de 59,67 segundos.