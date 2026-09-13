Un concordiense es el primer entrerriano en presentar peleas fiscalizadas por la Federación Argentina de Boxeo

El boxeo de Concordia sumó un nuevo protagonista detrás de las cuerdas. Mauricio Medina, conocido como “El Mota”, se convirtió en el primer locutor entrerriano en llegar a la Federación Argentina de Boxeo (FAB) para anunciar combates fiscalizados por la entidad.

Su vínculo con el deporte de los puños comenzó hace aproximadamente 25 años. Por entonces, fue convocado durante la presidencia de Rubén Darío Vittori para colaborar como locutor desde una mesa de trabajo. Con el paso del tiempo, aquella primera experiencia se transformó en una profesión.

Foto: Lobo Muller

“Después con el tiempo me fui interiorizando sobre el tema, me fui fanatizando con este deporte y logré empezar a tener participación como presentador”, recordó Medina.

De Concordia a los grandes escenarios del país

Aquella primera oportunidad permitió que Medina comenzara a recorrer diferentes ciudades de Entre Ríos. Luego llegaron propuestas de otros puntos del país y, progresivamente, pudo acceder a festivales de mayor relevancia.

“Esto me empezó a abrir las puertas en otras ciudades de la provincia e hizo que también me conocieran en otros lugares del país. De la noche a la mañana logré estar en un lugar que muchos quisieran estar”, señaló.

Como presentador de combates de la Federación Argentina de Boxeo, Medina trabajó en escenarios como el Club Atlético de Rafaela, el estadio Diego Armando Maradona, en Paso de los Libres, y en distintos clubes entrerrianos.

También llevó su voz al Superdomo de San Francisco, en Córdoba, además de participar en numerosos festivales a lo largo del país.

Para el concordiense, cada presentación representa también una oportunidad para mostrar el vínculo de su ciudad con el deporte.

“Es un placer poder contar cada vez que llego a un lugar la historia que tiene Concordia en el deporte de los puños”, sostuvo.

Una profesión que nació de una pasión

La actividad que comenzó como una colaboración terminó convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos de Medina. Actualmente, según explicó, alrededor del 60% de sus ingresos proviene del boxeo.

“Prácticamente vivo de eso. Mi trabajo, como le digo a todo el mundo, es laburar con el boxeo”, afirmó.

Su agenda incluye presentaciones prácticamente todos los fines de semana. Los viernes y sábados suele trasladarse a diferentes localidades para anunciar los combates, desde pequeñas ciudades hasta grandes escenarios.

“Todos los fines de semana, viernes y sábado, a veces jornada doble, voy desde esos pequeños pueblitos de 7000 habitantes, hasta grandes ciudades”, relató.

Ese ritmo de trabajo le permitió consolidar un recorrido profesional que combina comunicación, deporte y una permanente presencia en festivales boxísticos.

También acompañó a la Selección Argentina

La trayectoria de Medina también incluyó participaciones junto a la Selección Argentina amateur de boxeo, donde formó parte de distintos campus en tareas vinculadas con la prensa y la comunicación.

“Hoy puedo disfrutar de que la gente confíe en mi laburo y sobre todas las cosas pueda, no digo vivir de esto, pero sí el sesenta por ciento de mis ingresos, que no son muchos, vienen del boxeo”, explicó.

Durante su recorrido, Medina también encontró referentes internacionales para su trabajo. Entre ellos mencionó a Jimmy Lennon Jr., histórico anunciador estadounidense reconocido por su participación en grandes festivales internacionales de boxeo.

En la semana del Día del Boxeador, el locutor destacó además el aporte de todas las personas que forman parte de la disciplina, no solamente quienes suben al ring.

“Todos los actores le rendimos homenaje a quienes nos dieron ese lugar. Gracias al boxeo que desde el lugar de presentador o comunicador uno puede también tener una oportunidad de crecer”, expresó.

Así, después de 25 años de vínculo con el deporte, Mauricio Medina construyó una carrera que comenzó en una mesa de trabajo y terminó llevándolo a escenarios de todo el país. Desde Concordia, su voz se convirtió en una presencia habitual de los festivales de boxeo y en una representación entrerriana detrás de las cuerdas.