Mariano Werner voló en San Luis, ganó con el Mustang y lidera la Copa de Oro del TC

Mariano Werner ganó con el Ford Mustang la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, que se disputó este domingo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. El entrerriano resistió el ataque de Julián Santero después del ingreso del auto de seguridad y dio un paso importante en la pelea por el campeonato.

El piloto paranaense obtuvo su segunda victoria de la temporada, luego del triunfo alcanzado en Termas de Río Hondo. Además, llegó a las 30 conquistas dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino.

Julián Santero, con BMW, finalizó en la segunda posición, mientras que Josito Di Palma, al mando de un Toyota Camry, completó el podio. Germán Todino y Otto Fritzler cerraron los cinco primeros lugares de la competencia.

Werner dominó tras el relanzamiento

La actividad del domingo comenzó con las tres series clasificatorias, que quedaron en manos de Josito Di Palma, Julián Santero y Mariano Werner. Di Palma, quien había sido el más rápido en la clasificación del sábado, logró su 18º triunfo en series dentro de la categoría.

Por su parte, Werner mostró desde temprano el potencial de su Ford Mustang y estableció el récord de vuelta del circuito durante la tercera batería. Ese rendimiento le permitió posicionarse como uno de los principales candidatos para la final.

El momento decisivo de la carrera ocurrió en la vuelta 15, cuando un toque entre Matías Canapino y Santiago Mangoni provocó el ingreso del auto de seguridad. La neutralización redujo las diferencias y dejó abierta la disputa por la victoria.

En el relanzamiento, Werner logró prevalecer sobre Santero y conservó el primer puesto. El mendocino se mantuvo en la segunda colocación, pero no encontró el espacio necesario para superar al entrerriano en los giros restantes.

Una intensa pelea por el podio

Detrás de los dos primeros, Josito Di Palma y Germán “Gaucho” Todino protagonizaron una intensa lucha por el último escalón del podio. Finalmente, el piloto del Toyota Camry logró defender la tercera posición.

Todino terminó cuarto y Otto Fritzler ocupó el quinto lugar. Más atrás finalizaron Facundo Chapur, Jeremías Scialchi, Marcelo Agrelo, Marco Dianda y Agustín Canapino, quienes completaron los diez primeros puestos.

Con este resultado, Werner comenzó la Copa de Oro como líder y sumó los puntos necesarios para encabezar la definición del Turismo Carretera. El paranaense alcanzó las 53 unidades y aventajó por 10,5 puntos a Fritzler.

Las posiciones de la Copa de Oro

Luego de la primera carrera del minitorneo, el campeonato quedó encabezado por Mariano Werner con 53 puntos. Otto Fritzler reunió 42,50 y Agustín Canapino quedó tercero con 35.

Facundo Chapur sumó 32 puntos; Jonatan Castellano, 28; Hernán Palazzo, 24,50; Marcos Landa, 21; Christian Ledesma, 16; Ignacio Faín, 12; y Mauricio Lambiris, seis.

Más atrás se ubicaron José Manuel Urcera y Juan Pablo Gianini, ambos con tres unidades, mientras que Matías Rossi reunió dos puntos.

Los ganadores de la temporada

La victoria de Werner se produjo en la undécima competencia del calendario. Los vencedores anteriores habían sido Nicolás Moscardini en El Calafate, Julián Santero en Viedma, Agustín Canapino en Neuquén y Santiago Mangoni en Concepción del Uruguay.

También ganaron Facundo Chapur en Alta Gracia, Valentín Aguirre en Rafaela, Otto Fritzler en Posadas, Tobías Martínez en San Juan y Juan Martín Trucco en Paraná.

Werner fue el único piloto que repitió triunfo durante la temporada, ya que se impuso en Termas de Río Hondo y nuevamente en el Rosendo Hernández. La próxima fecha del Turismo Carretera se desarrollará en el autódromo de San Nicolás.

Clasificación de la carrera:

Mariano Werner — Ford Mustang Julián Santero — BMW Josito Di Palma — Toyota Camry Germán Todino Otto Fritzler Facundo Chapur Jeremías Scialchi Marcelo Agrelo Marco Dianda Agustín Canapino.