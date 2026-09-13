La Fiesta Provincial de Pesca Variada reunió a 73 equipos en el río Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La competencia se desarrolló este domingo bajo la modalidad de pesca con devolución. Participaron delegaciones entrerrianas y santafesinas, mientras que la premiación alcanzó a los mejores 15 equipos.
La Fiesta Provincial de Pesca Variada celebró este domingo su décima edición con 73 equipos inscriptos y alrededor de 260 participantes. El certamen comenzó a las 8 desde el Balneario Municipal de Paraná y reunió a pescadores de diferentes localidades de Entre Ríos y Santa Fe.
Las embarcaciones estuvieron integradas por tres competidores. Antes de la largada se desarrolló la charla técnica, durante la cual los organizadores explicaron las condiciones de la prueba y delimitaron el área habilitada para la pesca.
La jurisdicción de la competencia se extendió hasta la denominada Isla Bonita, sobre el margen entrerriano del río Paraná. Desde allí, los participantes buscaron sumar puntos mediante la captura de distintas especies.
Pesca con devolución y cuidado del río
Uno de los aspectos centrales de la jornada volvió a ser la modalidad de pesca con devolución. La práctica estableció que las piezas capturadas fueran registradas y posteriormente restituidas al agua.
Los organizadores vincularon esta modalidad con el cuidado del río y la preservación del recurso ictícola. De esa manera, el encuentro combinó la competencia deportiva con la promoción de prácticas responsables entre los pescadores.
La llegada de las embarcaciones estaba prevista para las 14 en las instalaciones del Club Náutico. En ese lugar se organizó la recepción de los participantes y comenzó el cómputo del puntaje acumulado durante la jornada.
Premios para distintas categorías
La premiación incluyó reconocimientos para los equipos ubicados entre el primer y el decimoquinto puesto. También se contemplaron categorías especiales para tríos de mujeres, grupos familiares, niños y cadetes.
Además, se otorgó un premio a la pieza mayor capturada durante la competencia. Los ganadores recibieron órdenes de compra y copas de cristal, mientras que entre los asistentes se sortearon obsequios aportados por los patrocinadores del encuentro.
La tradicional Copa Challenger también formó parte de la ceremonia. En la edición anterior había sido obtenida por un equipo procedente de Reconquista y este domingo quedó nuevamente en disputa para distinguir al campeón del certamen.
Una celebración que busca alcance nacional
La edición 2026 marcó diez años consecutivos de realización de la Fiesta Provincial de Pesca Variada. A lo largo de esa trayectoria, la propuesta integró actividad náutica, deporte, turismo y acciones destinadas al cuidado del río Paraná.
El encuentro recibió pescadores de la capital entrerriana y de otras localidades de Entre Ríos y Santa Fe, lo que fortaleció su carácter regional y su convocatoria entre quienes practican esta disciplina.
Los organizadores avanzaron, además, con las gestiones para que el certamen sea reconocido como fiesta nacional. Para alcanzar ese objetivo, se encontraba en trámite la correspondiente declaración de interés de alcance nacional.