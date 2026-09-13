Tragedia en Laguna del Monte: volcó una lancha, tres pescadores murieron y buscan a otros dos

Una tragedia durante una jornada de pesca en Guaminí dejó tres personas muertas y otras dos desaparecidas luego de que una lancha tipo tracker con cinco ocupantes se diera vuelta en la Laguna del Monte, en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió el sábado en uno de los espejos de agua que integran el sistema de Las Encadenadas del Oeste. Según las primeras informaciones, la embarcación pertenecía a un guía de pesca de la zona y el vuelco se habría registrado entre las 12 y las 13.

Como consecuencia del episodio, todos los ocupantes cayeron al agua. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el vuelco y consideran que pudo haber influido el fuerte viento que se registraba en el sector.

Tres pescadores murieron y buscan a otros dos

Las tres víctimas fatales eran mayores de 70 años. Fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años y domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires; y José Luna, de 70 años.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continuaban este domingo con un amplio operativo para localizar a las otras dos personas que viajaban en la embarcación. Entre los desaparecidos se encuentra el guía local propietario de la nave.

En los rastrillajes intervienen efectivos de la Policía Comunal, personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Guaminí. Los equipos trabajan en diferentes sectores de la laguna para intentar reconstruir el posible recorrido de la embarcación y localizar a los desaparecidos.

Suspendieron la pesca en la Laguna del Monte

El operativo comenzó inmediatamente después de conocerse el vuelco y se extendió durante toda la jornada del sábado. Sin embargo, la falta de luz natural obligó a interrumpir las tareas.

Los trabajos fueron retomados a primera hora de este domingo con el despliegue de los equipos de emergencia sobre distintos puntos del espejo de agua.

A raíz de la tragedia y mientras continúa la búsqueda, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión total de la actividad pesquera en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.