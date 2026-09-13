Cuatro de cada 10 hogares argentinos tienen déficit habitacional, según un estudio

El déficit habitacional en Argentina alcanza al 40,67% de los hogares, lo que representa aproximadamente 6,4 millones de hogares con dificultades relacionadas con las condiciones de sus viviendas. Así lo reveló el Atlas de la Vivienda Digna y Sustentable en Argentina, elaborado por el Centro de Estudios Económicos Urbanos de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (CEEU-UNSAM) y Saint-Gobain.

El relevamiento muestra que cerca de 687.000 hogares necesitan una vivienda nueva. Sin embargo, la mayor parte del problema habitacional está vinculada con deficiencias que podrían ser mejoradas, como el hacinamiento, los materiales inadecuados y las dificultades para acceder a servicios básicos.

En ese sentido, el 25,45% de los hogares registra conexiones deficitarias a servicios esenciales y casi el 15% atraviesa situaciones de hacinamiento. Además, el 62,7% habita viviendas construidas con materiales considerados resistentes y adecuados, mientras que el resto presenta diferentes niveles de deterioro o precariedad.

Las diferencias en el acceso a servicios básicos

El Atlas también evidencia importantes brechas en infraestructura. Mientras que el 85% de los hogares accede al agua potable mediante la red pública, solamente el 61,7% dispone de conexión a la red cloacal.

“El Atlas de la Vivienda pone en evidencia el alcance de los déficits habitacionales y la necesidad de abordarlos con información, planificación y una mirada de largo plazo”, señaló Tomás Quinteros, CEO de Saint-Gobain Argentina y Uruguay.

Asimismo, sostuvo que “contar con datos confiables es el primer paso para impulsar soluciones que permitan avanzar hacia un modelo de vivienda más digno, inclusivo y sustentable para todos los argentinos”.

Provincias con más déficit habitacional

El informe detectó además fuertes desigualdades territoriales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra los menores niveles de déficit, mientras que Santiago del Estero, Chaco y Formosa superan el 55% de hogares afectados por algún tipo de problemática habitacional.

Las provincias del norte argentino también concentran los mayores porcentajes de viviendas construidas con materiales deficitarios y situaciones de hacinamiento.

Para los investigadores, estas diferencias muestran la necesidad de diseñar respuestas adaptadas a las características sociales y urbanas de cada territorio.

Otro fenómeno destacado es la caída de la vivienda propia. La proporción de hogares propietarios pasó del 73% en 2010 al 68,9% en 2020, una disminución que refleja las crecientes dificultades para ingresar al mercado formal de vivienda.

Nuevas necesidades y viviendas sustentables

Los cambios demográficos también están transformando las necesidades habitacionales. La reducción del tamaño promedio de los hogares, el aumento de las personas que viven solas, los hogares monoparentales y el envejecimiento poblacional generan una mayor demanda de viviendas flexibles y accesibles.

El Atlas plantea que una vivienda sustentable debe contemplar la eficiencia en el uso de recursos, mediante materiales sostenibles, energías renovables y diseños que reduzcan el consumo energético. También incorpora la resiliencia climática, con construcciones preparadas para responder ante fenómenos extremos.

Finalmente, el estudio considera necesaria una perspectiva de responsabilidad intergeneracional que combine las necesidades habitacionales actuales con el cuidado ambiental. En ese marco, sostiene que enfrentar el déficit requiere articular políticas públicas, planificación urbana, innovación y mejoras constructivas para avanzar hacia viviendas más dignas, eficientes y accesibles.