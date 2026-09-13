El Gobierno enviará el Presupuesto 2027 y negociará apoyos con los gobernadores

El Gobierno enviará el Presupuesto 2027 al Congreso y comenzará una negociación con los gobernadores para reunir los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados. El proyecto será presentado este martes 15 de septiembre, dentro del plazo establecido por la Ley de Administración Financiera, en un escenario político atravesado por el inicio de la campaña electoral de 2027.

Un día antes del envío, el presidente Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para adelantar los lineamientos centrales de la iniciativa y coordinar la estrategia parlamentaria. En ese encuentro también se analizará el proyecto destinado a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El Presupuesto tendrá entre sus principales objetivos el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación, publicó Noticias Argentinas. Una vez que el texto ingrese formalmente a Diputados, comenzará su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La búsqueda de respaldos en Diputados

La estrategia política se definirá en la mesa que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También tendrán una participación central el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.

El oficialismo deberá reunir 129 diputados para garantizar el quórum y luego conseguir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto en general y sostener sus artículos centrales durante la votación en particular. La Libertad Avanza cuenta con respaldos de sectores del PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo, pero necesitará ampliar esa base.

La discusión tendrá lugar mientras los distintos espacios políticos comienzan a ordenar sus estrategias para las elecciones presidenciales de 2027. El Gobierno prevé que algunos bloques vinculados con los mandatarios provinciales prioricen los reclamos por la distribución de recursos y el impacto de las partidas nacionales sobre sus jurisdicciones.

Las diferencias con los gobernadores

Entre los sectores que comenzaron a mostrar diferencias con el oficialismo se encuentran Argentina Federal y otros espacios relacionados con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo. Esas bancadas ya marcaron distancia en debates vinculados con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

La negociación del Presupuesto podría profundizar esas tensiones debido a que las provincias buscarán incorporar sus demandas sobre transferencias, obras públicas y otros recursos. Al mismo tiempo, la Casa Rosada mantiene como condición central la preservación del equilibrio fiscal.

La mesa política se reunió en Casa Rosada (foto Agencia Noticias Argentinas)

El proyecto será el tercero elaborado durante la gestión de Milei. El oficialismo consiguió aprobar el correspondiente al ejercicio anterior durante las sesiones extraordinarias y ahora intentará repetir ese resultado antes de que avance la campaña electoral.

El adelanto presentado en julio

El Ministerio de Economía había enviado en julio un informe preliminar de 17 páginas con las principales variables previstas para el Presupuesto 2027. El documento anticipó una continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina durante el período 2027-2029.

En materia de precios, el Ejecutivo proyectó una desaceleración significativa de la inflación. Según la estimación oficial, esa evolución permitiría fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, además de mejorar las condiciones para el consumo y la inversión.

El Gobierno también previó que el Producto Interno Bruto crecerá durante 2027, impulsado principalmente por una mejora de la inversión, una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

Empleo, pobreza y recursos tributarios

En el plano laboral, el adelanto señaló que el mercado de trabajo mostraría una evolución favorable, acompañada por una reducción de la tasa de desempleo y la creación de puestos vinculados con el crecimiento de la actividad económica.

El Ejecutivo estimó además que la pobreza y la indigencia continuarían disminuyendo durante el período analizado. Esas previsiones forman parte del escenario macroeconómico elaborado por el Gobierno y deberán contrastarse posteriormente con la evolución efectiva de las variables.

Respecto de los ingresos tributarios, el Ministerio de Economía calculó un leve crecimiento real anual entre 2027 y 2029, explicado principalmente por el nivel de actividad y el aumento de las exportaciones. El documento ratificó, a su vez, el objetivo de reducir la presión impositiva sobre el sector privado.

El camino legislativo

Una vez presentado, el Presupuesto será analizado por la comisión que encabeza Benegas Lynch, donde funcionarios nacionales deberán exponer sobre las estimaciones de ingresos, gastos y variables macroeconómicas. Después de obtener dictamen, la iniciativa quedará en condiciones de llegar al recinto de Diputados.

Si consigue la aprobación de la Cámara baja, el proyecto será girado al Senado. La negociación deberá contemplar tanto los reclamos de las provincias como las diferencias que puedan surgir dentro de los bloques aliados durante el debate particular.

Javier Milei se reunió con 13 gobernadores en Tucumán (archivo)

La fecha del envío responde al artículo 26 de la Ley de Administración Financiera Nº 24.156, que establece que el Poder Ejecutivo debe presentar el proyecto de Presupuesto General antes del 15 de septiembre del año anterior al que regirá.