Malvinas: el Gobierno destinará más de $300.000 millones para construir la Base Naval en Ushuaia

La Base Naval Integrada en Ushuaia demandará una inversión superior a $300.000 millones, que será contemplada en el Presupuesto 2027. El Gobierno aseguró que utilizará recursos propios y proyectó finalizar la infraestructura en 2029.
La Base Naval Integrada en Ushuaia demandará una inversión superior a los $300.000 millones y será financiada con recursos del Estado nacional, según confirmó el Gobierno. El proyecto, vinculado con la presencia estratégica argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida, tendrá un plazo estimado de ejecución de tres años.
El monto definitivo será incorporado al proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional. La iniciativa necesitará la aprobación legislativa para garantizar las partidas destinadas a avanzar con las obras durante el próximo ejercicio.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó durante una recorrida por Ushuaia que no está previsto recurrir a financiamiento externo. “El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están”, sostuvo en declaraciones a TN.
El Gobierno proyectó terminar la base en 2029
Presti señaló que el presidente Javier Milei ordenó acelerar el desarrollo de la infraestructura. Según expresó, la decisión fue que “se muestren hechos, no palabras” y se otorgue impulso a la construcción de esta capacidad estratégica.
“Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie la materializa”, afirmó el titular de Defensa. La finalización de la Base Naval Integrada fue proyectada para 2029.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno sostuvo que se tratará de “una base argentina con sus propios recursos” y explicó que el proyecto había sido concebido hace décadas, aunque recién ahora se avanzará con su ejecución.
Proyección hacia la Antártida
Quirno también se refirió a la eventual utilización de las instalaciones por parte de otros países para operaciones relacionadas con la Antártida. “Después, que se unan países que van a utilizar nuestra Base Naval Integrada en aspectos logísticos para su llegada a la Antártida es otro tema, pero hoy está concebida con una base argentina”, indicó.
Los dos funcionarios recorrieron el viernes el predio donde se desarrollará la infraestructura. Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, analizaron las características del terreno y los desafíos logísticos que implicará la construcción.
La iniciativa busca reforzar la infraestructura argentina en el extremo austral y se desarrolla en un contexto atravesado por el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y por la importancia estratégica de Ushuaia como puerta de acceso a la Antártida.
Reunión con autoridades provinciales
Durante su agenda en Tierra del Fuego, Quirno y Presti también mantuvieron una reunión institucional con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Gobernación y tuvo como uno de sus principales temas el proyecto de la Base Naval Integrada.
De acuerdo con la información oficial, durante la reunión Melella manifestó su “predisposición para colaborar con la iniciativa”, mientras el Gobierno nacional avanza con la incorporación de los recursos necesarios al Presupuesto 2027.