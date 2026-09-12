Trump aseguró que un conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería un “desastre”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este sábado a la disputa por las Islas Malvinas y advirtió que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido podría transformarse en un “desastre potencial”. Sus declaraciones se produjeron durante una visita oficial a Irlanda, en medio de una renovada tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres.

Trump abordó el tema después de reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin. Ante una consulta periodística, calificó la situación de las islas como “muy interesante” y sostuvo que actualmente Argentina y el Reino Unido son “dos países” que están “enfadados” entre sí.

El mandatario estadounidense también recordó el antecedente histórico de la ocupación británica. “Los británicos entraron y se apoderaron de ellas”, expresó, aunque agregó que desconocía cuál sería la disposición actual del Reino Unido ante un escenario de mayor tensión.

Trump planteó una eventual intervención

“Estoy seguro de que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, afirmó Donald Trump, de acuerdo con declaraciones reproducidas por la agencia EFE.

El presidente estadounidense aclaró que hablaba de una situación hipotética y no anunció ninguna iniciativa diplomática concreta. Tampoco informó haber recibido pedidos de mediación por parte de Argentina o del Reino Unido.

Trump vinculó además su análisis con los problemas internos que atraviesa el Reino Unido. Mencionó cuestiones relacionadas con la inmigración y la energía y puso en duda que Londres tuviera actualmente disposición para afrontar un eventual despliegue militar a gran distancia.

El nuevo impulso argentino al reclamo por Malvinas

Las declaraciones de Donald Trump se conocieron pocos días después de que el Gobierno argentino anunciara una serie de medidas vinculadas con la cuestión Malvinas. El 4 de septiembre, el presidente Javier Milei presentó iniciativas destinadas a reforzar el reclamo de soberanía y los controles sobre actividades económicas desarrolladas sin autorización argentina.

Entre las decisiones anunciadas se encuentra la reglamentación de sanciones para empresas vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en áreas reclamadas por Argentina, además de mayores recursos para Defensa y el impulso de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

Parte de ese esquema fue formalizado mediante normas que designaron a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esa legislación establece penalidades para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización de las autoridades argentinas.

Argentina busca coordinar su política exterior

El Ejecutivo también creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior dentro de Cancillería, con el objetivo de coordinar actuaciones estatales relacionadas con Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Además, el Gobierno informó que se iniciaron procesos sancionatorios contra decenas de empresas y personas presuntamente vinculadas con actividades económicas en la zona. Paralelamente, analiza ampliar las restricciones a otros sectores, entre ellos la pesca.

En ese contexto, las palabras de Donald Trump incorporaron un nuevo elemento internacional a la discusión. Por el momento, sus dichos se limitaron a plantear que una eventual escalada sería riesgosa y a manifestar confianza en una posible mediación, sin que se haya anunciado ninguna gestión formal de Estados Unidos entre Argentina y el Reino Unido.