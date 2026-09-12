Mammana sufrió una grave lesión en el Newell´s-Vélez: lo operaron y quedó en terapia intensiva

Emmanuel Mammana generó preocupación en Vélez y en el fútbol argentino después de sufrir una grave lesión durante el empate frente a Newell’s en Rosario. El defensor protagonizó un fuerte choque con el arquero Tomás Marchiori y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico.

El episodio ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Marchiori salió a despejar un centro y terminó impactando con una de sus rodillas sobre el costado derecho del futbolista. Mammana quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor y no pudo continuar en el encuentro.

Tras recibir atención dentro del campo de juego, fue reemplazado por Lisandro Magallán. Posteriormente, el cuerpo médico dispuso su traslado al Sanatorio de la Mujer de Rosario para realizarle estudios que permitieran determinar la magnitud de las lesiones.

Qué lesión sufrió Emmanuel Mammana

Los exámenes confirmaron que Emmanuel Mammana padeció un traumatismo en el hemitórax derecho, acompañado por múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, cuadro que requirió una intervención inmediata.

En esta acción Marchiori LE QUEBRÓ accidentalmente 5 COSITLLAS a Mammana, y una de ellas le PERFORÓ UN PULMÓN 😳‼️ Insólito choque entre los jugadores de Vélez. pic.twitter.com/D5QXDLhLL4 — Felipe GP / GalaxiaPincha (@zuquismo) September 12, 2026

El neumotórax se produce cuando ingresa aire en el espacio existente entre el pulmón y la pared torácica, una situación que puede afectar la capacidad respiratoria y que requiere seguimiento médico. En el caso del defensor, los profesionales resolvieron actuar quirúrgicamente para estabilizarlo.

Durante la operación se le colocó un tubo de avenamiento pleural, utilizado para drenar el aire acumulado y favorecer la recuperación pulmonar. Vélez informó posteriormente que el jugador se encontraba estable después del procedimiento.

Permanece bajo cuidados intensivos

Luego de la cirugía, el futbolista quedó internado en terapia intensiva como medida de precaución y para mantener una vigilancia permanente sobre su evolución. Por el momento, continuará en Rosario hasta que los especialistas consideren que su estado permite avanzar con los siguientes pasos de recuperación.

El parte médico del club indicó que se espera una evolución clínica favorable. Sin embargo, también se mantiene abierta la posibilidad de que sea necesaria una nueva intervención vinculada con las fracturas costales sufridas durante el choque.

El traslado de Emmanuel Mammana a Buenos Aires dependerá de la respuesta al tratamiento y de que los profesionales determinen que existen condiciones seguras para concretarlo. Mientras tanto, seguirá bajo observación en el sanatorio rosarino.