Murió la princesa de Noruega dos días después del funeral de su hermano, el rey Harald V

La princesa Astrid de Noruega murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, apenas unos días después de haber despedido a su hermano, el rey Harald V, durante su funeral en Oslo.

La noticia fue confirmada por el Palacio Real de Noruega, que informó oficialmente el fallecimiento de la princesa. Astrid había participado el miércoles de las ceremonias de despedida de Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años.

La aparición de Astrid en el funeral había generado especial atención debido a su delicado estado físico. La princesa asistió en silla de ruedas y acompañó a su familia durante la ceremonia realizada en la catedral de Oslo.

Quién era la princesa Astrid de Noruega

Astrid había nacido en 1932 y era la segunda hija del rey Olav V, quien ocupó el trono noruego entre 1957 y 1991.

A lo largo de su vida mantuvo un papel destacado dentro de la familia real, aunque no pudo acceder al trono debido a las normas de sucesión vigentes en Noruega durante aquella época, que impedían que las mujeres fueran coronadas reinas.

La princesa se casó con un plebeyo, hijo de un armador de yates, y mantuvo su título y diferentes responsabilidades oficiales dentro de la monarquía.

Con el paso de los años, sus apariciones públicas se hicieron cada vez menos frecuentes, aunque continuó siendo una figura reconocida y respetada dentro de la familia real noruega.

La despedida del rey Harald V

La muerte de Astrid se produjo pocos días después del funeral de su hermano Harald, celebrado en Oslo. El rey había fallecido el 28 de agosto a los 89 años, después de más de tres décadas en el trono. Su funeral reunió a integrantes de distintas casas reales y autoridades internacionales.

Durante la ceremonia, el féretro fue trasladado por la principal avenida de Oslo hasta la catedral, cubierto con la bandera real noruega y acompañado por miembros de la familia real.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el príncipe Guillermo del Reino Unido y representantes de las monarquías de España, Países Bajos, Bélgica y Japón, además de distintos jefes de Estado y primeros ministros.

Al finalizar el servicio religioso, cuatro aviones de combate F-35 sobrevolaron la catedral en formación mientras el féretro era trasladado hacia la capilla del castillo de Akershus.

Dos pérdidas para la familia real noruega

La muerte de Astrid representa un nuevo golpe para la familia real noruega, que acaba de despedir a Harald V.

El rey había sido considerado una figura moderna y unificadora durante sus años de reinado. Llegó al trono en 1991 y permaneció en el cargo pese al deterioro de su estado de salud durante sus últimos años.

Ahora, apenas días después de su funeral, la familia real vuelve a atravesar un momento de duelo por el fallecimiento de la princesa Astrid, quien durante décadas formó parte de la historia contemporánea de la monarquía noruega.