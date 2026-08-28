Murió el rey de Noruega: Harald V tenía 89 años y estaba hospitalizado

Harald V, rey de Noruega desde 1991, murió este viernes a los 89 años luego de permanecer hospitalizado por problemas de salud. La Casa Real confirmó que el monarca falleció pacíficamente a las 6.35 en el Rikshospitalet, perteneciente al Hospital Universitario de Oslo.

El soberano había sido internado el 17 de agosto y durante los últimos días recibía tratamiento por una infección bacteriana en la sangre. Según había informado previamente el Palacio, su estado se había deteriorado durante el último fin de semana.

Harald también había recibido recientemente tratamiento por anemia hemolítica, cuadro que derivó en una acumulación de líquidos y requirió atención hospitalaria. Su salud había demandado distintos cuidados en los últimos años y en marzo de 2024 se le había colocado un marcapasos.

Haakon asumió el trono de Noruega

Tras la muerte del rey de Noruega, su hijo Haakon, de 53 años, ascendió al trono y se convirtió en Haakon VIII. El hasta ahora príncipe heredero había ejercido en varias oportunidades funciones como regente ante las ausencias de su padre por motivos de salud.

El cambio en la jefatura del Estado se produce de manera inmediata dentro del sistema monárquico noruego. Con la asunción de Haakon, su hija mayor, Ingrid Alexandra, pasa a ocupar el lugar de princesa heredera y primera en la línea de sucesión.

Harald V había llegado al trono el 17 de enero de 1991 tras la muerte de su padre, Olav V. Durante más de tres décadas fue jefe de Estado de Noruega y se convirtió en una de las figuras de mayor permanencia dentro de las monarquías europeas.

Más de tres décadas como monarca

El fallecido rey de Noruega había atravesado durante los últimos años diferentes episodios de salud que limitaron parte de su agenda pública. Esa situación llevó a que Haakon asumiera progresivamente mayores responsabilidades dentro de la Casa Real.

Además de su función institucional, Harald tuvo una extensa relación con el deporte. Participó en competencias olímpicas de vela y mantuvo esa actividad como una de sus principales aficiones durante buena parte de su vida.

La Casa Real noruega comenzó este viernes las modificaciones institucionales correspondientes tras confirmar oficialmente el fallecimiento. Harald V deja el trono después de 35 años de reinado, mientras Haakon VIII inicia una nueva etapa al frente de la monarquía del país escandinavo.