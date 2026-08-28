Robo armado terminó con una persecución de 13 kilómetros, choque y cuatro detenidos

Cuatro delincuentes asaltaron un comercio, escaparon en una camioneta robada y fueron perseguidos por la Policía. La fuga terminó con un espectacular vuelco.
Un robo armado terminó con una persecución de 13 kilómetros, un choque contra patrulleros y cuatro detenidos entre las localidades santafesinas de Funes y Rosario. Tres hombres y un adolescente de 13 años fueron arrestados luego de que la camioneta en la que escapaban volcara durante el operativo policial.
El hecho se registró la noche del martes, poco antes de las 21, cuando cuatro personas armadas irrumpieron en un minimercado ubicado en inmediaciones de la Ruta Nacional 9 y Las Heras, en Funes.
Según la información policial, los asaltantes amenazaron al propietario del comercio, a su madre y a un cliente. Las víctimas fueron precintadas y encerradas mientras los delincuentes revisaban el establecimiento en busca de dinero y objetos de valor.
El violento asalto al comercio
Los damnificados permanecieron reducidos durante aproximadamente 45 minutos. En ese lapso, los sospechosos se apoderaron de cerca de un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares, mercadería, electrodomésticos y otros elementos.
Antes de abandonar el lugar, también sustrajeron una Ford Ranger blanca, modelo 2015, perteneciente al dueño del negocio y que se encontraba estacionada frente al establecimiento.
“Alrededor de las 20.30 o 21, cuatro sujetos irrumpieron armados en un autoservicio ubicado en Funes realizando un robo calificado. Entraron con armas de fuego y con amenazas”, indicó una fuente policial que intervino en el procedimiento.
La persecución se extendió durante 13 kilómetros
Tras conocerse el asalto, se emitió un alerta al 911 y comenzó la búsqueda del vehículo sustraído. La camioneta fue localizada en la zona de calle Catamarca y la Ruta Nacional 9 por efectivos del Comando de Funes.
Cuando los policías intentaron interceptarla, los ocupantes continuaron la fuga y se inició una persecución que se extendió durante más de 13 kilómetros. En un primer momento participaron agentes de Funes y posteriormente se incorporaron efectivos de Rosario.
Durante el recorrido, los sospechosos atravesaron dos bloqueos policiales. Además, según se informó, embistieron una motocicleta en la que circulaban dos personas mientras continuaban escapando hacia Rosario.
Chocaron patrulleros y terminaron volcados
El operativo concluyó cerca del cruce de las avenidas Jorge Newbery y Wilde, en el barrio 7 de Septiembre. Allí se había dispuesto una nueva barricada policial para intentar detener la marcha de la camioneta.
La Ford Ranger impactó contra un automóvil Siam Qirion y dos patrulleros que participaban del procedimiento. Tras las colisiones, el vehículo robado perdió estabilidad y terminó volcado.
Los efectivos lograron detener entonces a sus cuatro ocupantes. Se trataba de tres hombres de 22, 26 y 28 años, además de un adolescente de 13 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Pese a la violencia del asalto, la extensa persecución y las múltiples colisiones registradas durante la fuga, no se reportaron personas heridas de gravedad.
Secuestraron dos armas de fuego
Durante el procedimiento, la Policía encontró un revólver calibre .22 largo, cartuchos, vainas y una pistola calibre 9 milímetros.
Las autoridades aclararon que inicialmente había trascendido que las armas podían ser réplicas, pero posteriormente determinaron que eran reales y estaban cargadas.
“En principio se había dicho que eran réplicas pero no. Desmentimos esa información. Son pistolas reales y estaban cargadas como para disparar”, afirmó el jefe policial.
Además, fuentes de la fuerza señalaron que uno de los tres mayores detenidos tenía numerosos antecedentes y era conocido por efectivos que trabajan en la zona norte de Rosario.
La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el robo y los hechos ocurridos durante la posterior fuga.