Paro de 48 horas contra PAMI: más de 100 clínicas suspendieron la atención a afiliados en cuatro provincias

Más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados iniciaron este jueves un paro de 48 horas que afecta la atención de afiliados al PAMI en Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza.

La medida continuará durante el viernes 28 de agosto y contempla la suspensión de consultas, estudios, prácticas e intervenciones programadas. En las guardias únicamente se atenderán emergencias consideradas “códigos rojos”, es decir, casos con riesgo para la vida.

El paro fue convocado por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), que reclama una actualización urgente de los aranceles y la regularización de los pagos adeudados por la obra social.

Qué atención se mantendrá durante el paro

Durante las dos jornadas, los afiliados que tenían prestaciones previamente programadas podrían tener que reprogramarlas, de acuerdo con la modalidad adoptada por cada institución.

Las guardias permanecerán disponibles exclusivamente para situaciones de emergencia.

La medida no comprende a todos los centros médicos que trabajan con PAMI en el país, sino a aquellos que decidieron adherir al reclamo impulsado por la cámara.

Reclamo por aranceles y demoras en los pagos

Los prestadores sostuvieron que atraviesan una situación financiera de “extrema fragilidad” debido al atraso de los valores que reciben por cada prestación y a la mora en los pagos.

Según señalaron, las actualizaciones otorgadas por PAMI quedaron por debajo del crecimiento de los costos de medicamentos, insumos, servicios y salarios. Por ese motivo, reclamaron una recomposición arancelaria y un cronograma que garantice pagos previsibles.

“De no regularizarse la situación en el corto plazo, la atención de millones de jubilados entra en situación de riesgo”, advirtió Capress mediante un comunicado.

Un reclamo que alcanzó a varias provincias

El paro se sumó a la protesta realizada el lunes por instituciones privadas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, que también reclamaron una actualización de los aranceles.

El conflicto expuso las dificultades económicas denunciadas por las clínicas y sanatorios que prestan servicios a jubilados y pensionados. Mientras continúa la medida, las emergencias permanecerán garantizadas durante ambas jornadas.