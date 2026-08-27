Temporal en Santa Fe: volcó una camioneta con ataúdes y el granizo tiñó las calles de blanco en el sur provincial

Una camioneta 4x4 que transportaba ataúdes volcó como consecuencia de las violentas ráfagas.

Violentas ráfagas volcaron una camioneta con ataúdes y dispersaron la carga este jueves por la mañana sobre la ruta provincial 65, entre las localidades santafesinas de Las Rosas y San Genaro. El insólito accidente ocurrió durante el fuerte temporal de viento, lluvia y granizo que afectó al sur de Santa Fe.

La camioneta 4x4 circulaba por el corredor vial cuando fue desestabilizada por la intensidad del viento. El vehículo terminó volcado sobre uno de sus laterales, a pocos metros de la calzada.

Como consecuencia del impacto, los ataúdes que transportaba salieron despedidos y quedaron esparcidos sobre la banquina y entre los pastizales cercanos. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron la magnitud del vuelco y la carga distribuida alrededor del vehículo.

Asistieron a los ocupantes de la camioneta

Personal policial y equipos médicos acudieron al lugar después del accidente. Los profesionales asistieron a los ocupantes de la camioneta, aunque inicialmente no se brindaron precisiones oficiales sobre posibles lesiones.

Los agentes también debieron ordenar la circulación vehicular debido a que la calzada se encontraba mojada y resbaladiza. Las condiciones meteorológicas dificultaron el tránsito durante buena parte de la mañana.

La fuerza del viento fue señalada como la causa del vuelco. Las violentas ráfagas formaron parte de una tormenta severa que atravesó diferentes departamentos del centro y sur santafesino.

Granizo y destrozos en varias localidades

El temporal afectó principalmente a Las Rosas, San Genaro, Monje, Gálvez, Díaz y Casalegno. También se registraron tormentas en Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y sectores del Cordón Industrial.

En diferentes localidades hubo caída de árboles, daños materiales y voladuras de techos. Las imágenes compartidas por vecinos mostraron calles cubiertas por una importante acumulación de granizo.

En San Genaro, las autoridades calificaron el fenómeno como “devastador”. Los primeros relevamientos contabilizaron al menos 15 voladuras de techos, con daños en una escuela, un club y un taller mecánico.

El temporal sorprendió durante la mañana

En Las Rosas, la tormenta se intensificó alrededor de las 8.30. En pocos minutos, el cielo se oscureció y comenzó una intensa caída de granizo acompañada por fuertes ráfagas.

Las autoridades municipales desplegaron personal para recorrer la zona y evaluar las consecuencias. Aunque se reportaron daños importantes, no se habían registrado personas con heridas graves dentro del área urbana.

El episodio de la camioneta con ataúdes se convirtió en una de las imágenes más impactantes que dejó el temporal. La carga quedó distribuida a varios metros del vehículo, entre matorrales y pastizales ubicados junto a la ruta.

Recomendaciones para circular por la zona

Las condiciones meteorológicas obligaron a extremar las precauciones sobre la ruta provincial 65. La presencia de agua, ramas y otros elementos sobre la calzada incrementó el riesgo para quienes transitaban por el sector.

Ante tormentas intensas, las autoridades recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar detenerse debajo de árboles, carteles o estructuras que pudieran desprenderse.