Millonario premio del Quini 6 en Entre Ríos: “Estamos muy felices”, dijo la agenciera de Gualeguay

Millonario premio del Quini 6 en Entre Ríos. Un millonario premio del Quini 6 tuvo como ganador a un apostador entrerriano, que este miércoles por la noche se llevó más de $369.455.580 en la modalidad Siempre Sale. La jugada fue realizada en la Agencia Nº 51, ubicada en calle Casteres 83, en Gualeguay.

La boleta ganadora fue comercializada en el tradicional local administrado por Hilda Valderraín, donde la noticia generó sorpresa y alegría durante la mañana del jueves. El ganador permanecía en el anonimato.

Los números de la combinación informada fueron 20, 23, 24, 28, 35 y 39. Tras conocerse el resultado, la agenciera destacó la importancia del premio para un comercio con varias décadas de trayectoria.

La alegría de la agencia que vendió la boleta

“Estamos muy felices con este premio, la verdad que nos llena de felicidad porque ya hacía 10 años que habíamos dado otro premio importante, así que ya era hora”, declaró Valderraín a LT38.

La responsable del comercio también explicó que el importante monto no podía cobrarse directamente en la agencia. “El apostador agarra su boletita y marcha a Paraná. Nosotros no estamos autorizados para pagar esos montos”, indicó.

Además, recomendó que el ganador aguardara algunos días para evitar la exposición generada por la noticia antes de concurrir al IAFAS con su documentación y el ticket correspondiente para iniciar el trámite de cobro mediante transferencia bancaria.

Una agencia con 47 años de trayectoria

La Agencia Nº 51 cuenta con 47 años de actividad y ya había entregado otros premios destacados. La noticia reavivó entre sus clientes la fama del local como un lugar asociado a importantes golpes de suerte.

Durante la entrevista radial, una mujer que se encontraba en el comercio recordó una experiencia familiar vinculada al Quini 6. “Mi esposo sacó con cinco aciertos acá en esta misma agencia. Entonces yo ahora, cuando escuché que era esta agencia dije: ‘¡Uy, es la agencia que da suerte para el Quini 6!'”, expresó.

De esta manera, el nuevo premio volvió a poner al histórico comercio en el centro de la atención, mientras se esperaba que el afortunado apostador iniciara los trámites para cobrar los más de 369 millones de pesos obtenidos.