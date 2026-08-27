Sanatorio Concordia explicó qué pasará con la atención de afiliados de PAMI

El Sanatorio Concordia informó que dejaría de recibir nuevos ingresos de afiliados de PAMI desde el 1º de septiembre, en caso de confirmarse la finalización del convenio con el organismo nacional. Además, anunció que desde esa fecha quedarán suspendidas todas las cirugías programadas para esos pacientes, incluidas las oncológicas. La institución aseguró que la situación podría alcanzar a unos 15.000 afiliados de la obra social en Concordia.

A través de un comunicado difundido este jueves, el establecimiento explicó que el miércoles 26 de agosto constató en el Sistema Interactivo de Información (SII) de prestadores de PAMI que su convenio figura con fecha de finalización el 1º de septiembre de 2026. Según afirmó, hasta ese momento no había recibido una notificación fehaciente sobre la medida.

El conflicto se produjo luego de meses de reclamos por parte del sanatorio. La institución sostuvo que desde hace más de diez meses solicitaba una actualización de los aranceles y aseguró que existía un atraso del 130%, situación que, según su postura, provocaba un déficit operativo mensual que hacía “inviable la prestación”.

El origen del conflicto entre el sanatorio y PAMI

De acuerdo con la versión difundida por la institución, ante la falta de una propuesta que considerara viable y luego de agotar diferentes instancias de diálogo, el 26 de junio comunicó mediante carta documento la rescisión del convenio, con fecha de finalización prevista para el 1º de septiembre.

El Sanatorio Concordia sostuvo que tomó esa decisión “a fin de resguardar la continuidad de la institución y de las fuentes laborales” y señaló que la rescisión fue ejecutada administrativamente por PAMI en su sistema oficial el 26 de agosto.

En ese proceso, según indicó, hubo reuniones locales y se había conseguido una audiencia con autoridades de PAMI Central en Buenos Aires para el 6 de agosto. Sin embargo, afirmó que el encuentro fue suspendido 24 horas antes y que posteriormente no fue reprogramado.

Qué pasará con los afiliados desde septiembre

El sanatorio aclaró que hasta el 31 de agosto inclusive garantizará la atención de los afiliados de PAMI. Desde el 1º de septiembre, si finalmente se concreta la baja del convenio, dejará de recibir nuevos ingresos correspondientes a la obra social.

La situación será diferente para las personas que ya se encuentren internadas al comenzar septiembre. La institución garantizó que continuarán recibiendo atención “con la calidad y seguridad asistencial correspondientes”, mientras cada caso sea evaluado y se coordine con PAMI una eventual derivación y la continuidad de los cuidados en el prestador que determine el organismo.

Asimismo, el sanatorio indicó que los pacientes oncológicos que realizan tratamientos semanales de quimioterapia deberán retirar su medicación antes del 1º de septiembre, con el objetivo de coordinar posteriormente con PAMI dónde continuarán con sus tratamientos.

Suspenden las cirugías programadas

Otro de los puntos centrales del comunicado establece que desde el 1º de septiembre quedarán suspendidas todas las cirugías programadas de afiliados de PAMI, incluidas las oncológicas.

Respecto de los aproximadamente 15.000 afiliados de PAMI en Concordia, el establecimiento señaló que la responsabilidad de asignar nuevos prestadores y garantizar la continuidad de la atención corresponderá a la Unidad de Gestión Local (UGL) del organismo. Para consultas, indicó que los beneficiarios podrán comunicarse al 138 o dirigirse a la oficina local.

Por otra parte, el establecimiento aclaró que continuará funcionando normalmente para pacientes de otras obras sociales, empresas de medicina prepaga y particulares.

Reclamos por prestaciones y demoras

En su comunicado, el sanatorio también cuestionó el funcionamiento de la red de prestaciones de PAMI y aseguró que durante los últimos meses hubo desdoblamiento de pagos y demoras relacionadas con prótesis, marcapasos y medicamentos oncológicos.

También mencionó inconvenientes en autorizaciones de prestaciones quirúrgicas y estudios diagnósticos, además de dificultades vinculadas con farmacias, ópticas, provisión de oxígeno, sillas de ruedas y pañales. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por la institución y no fueron acompañadas en el comunicado por una respuesta de PAMI.

Desde el establecimiento advirtieron además que la interrupción de las prestaciones podría incrementar la demanda sobre el sistema público de salud de Concordia. “Este deterioro a partir del 1/9/26 será transferido al sistema público de Concordia”, sostuvo la institución.

El sanatorio aseguró que continuará abierto al diálogo

La conducción del establecimiento manifestó que su reclamo apuntó a conseguir un convenio “con valores aceptables, con pagos en tiempo y forma” que otorgue previsibilidad para mantener los servicios de salud y las fuentes laborales.

Pese al escenario planteado, el equipo directivo aseguró que continuará abierto a una negociación. “Seguiremos abiertos al diálogo en busca de una solución conjunta acorde y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, expresó en el documento.

Finalmente, el Sanatorio Concordia convocó a una conferencia de prensa para este viernes a las 18 en el salón de la Asociación Médica de Concordia, con ingreso por calle Entre Ríos 349, donde se esperan mayores precisiones sobre el conflicto.