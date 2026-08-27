Demolieron una casa que se construía sobre un terreno municipal en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Municipio concretó un operativo en la zona de Ciudad Perdida, donde una persona construía en un terreno público. Desde Control Urbano explicaron a Elonce que había sido notificada en marzo, pero la obra continuó.
Una construcción irregular en terreno municipal fue demolida durante un operativo realizado en la zona conocida como Ciudad Perdida, en inmediaciones de calle Darwin y el arroyo Las Viejas, en Paraná. La intervención estuvo a cargo de distintas áreas de la Municipalidad, con acompañamiento de personal de la Policía de Entre Ríos, luego de varios meses de seguimiento sobre la ocupación del espacio público.
El subsecretario municipal de Control Urbano, Lautaro López, explicó a Elonce que el procedimiento se desarrolló en un predio perteneciente al Estado municipal, donde una persona había comenzado a levantar una edificación sin autorización. Según indicó, las autoridades habían detectado la situación en marzo y desde entonces realizaron diferentes intervenciones para impedir que la obra continuara.
“Nosotros desde marzo de este año venimos haciendo un seguimiento de la ocupación de este espacio público y hoy, con las distintas áreas de la Municipalidad y el acompañamiento de la Policía de Entre Ríos, se concretó un operativo de liberación del espacio público”, explicó López.
Habían ordenado detener la construcción
El funcionario señaló que, una vez constatado el avance de la obra, se notificó formalmente al responsable para que interrumpiera los trabajos. Sin embargo, aseguró que la construcción continuó pese a las advertencias realizadas por el Municipio.
“En marzo de este año se lo notificó a la persona responsable de esa situación de que se abstuviera del avance y, sin embargo, no hubo respuesta y se hizo caso omiso a nuestra solicitud”, sostuvo López. Ante la continuidad de los trabajos, se decidió avanzar con un operativo conjunto para recuperar el terreno.
La intervención fue coordinada por las áreas de Control Urbano, Servicios Públicos y Seguridad, entre otras dependencias municipales, y contó con el acompañamiento de la Policía provincial. El objetivo, indicaron, fue retirar la estructura que se estaba levantando y restituir el espacio a su condición de terreno público.
El terreno forma parte del entorno del arroyo Las Viejas
El lugar intervenido tiene además una particular importancia por su ubicación. El terreno se encuentra dentro del sector alcanzado por el proyecto de saneamiento del arroyo Las Viejas, donde está prevista la generación de un espacio verde para uso comunitario.
“En ese espacio, en el marco del proyecto de la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas, está previsto el desarrollo de un espacio verde”, confirmó López. En ese sentido, remarcó que se trata de un sector cuya utilización ya se encuentra contemplada dentro de la planificación pública.
El funcionario también señaló que la obra de saneamiento representó una importante inversión para la municipalidad y sostuvo que la preservación de los terrenos públicos resulta necesaria para concretar las intervenciones proyectadas.
Cómo se desarrolló el operativo
Respecto de la persona que había comenzado la construcción, López explicó que durante los meses anteriores mantuvieron distintas conversaciones. Según relató, el hombre insistía en su intención de continuar edificando en el lugar pese a las notificaciones municipales.
Al momento del procedimiento, sin embargo, no se registraron incidentes. “Se conversó en principio con él, se le explicó lo que se iba a realizar, retiró todas sus pertenencias del lugar con colaboración también del personal municipal y de la Policía”, detalló el subsecretario a Elonce.
Una vez retirados los objetos personales, las máquinas comenzaron con la remoción de la estructura. López aclaró que la edificación todavía no estaba terminada cuando se produjo la intervención y que el operativo pudo concretarse “con total normalidad y tranquilidad”.
“Son espacios de todos los paranaenses”
Desde Control Urbano remarcaron que el procedimiento se enmarcó en las tareas municipales destinadas a evitar ocupaciones particulares de espacios pertenecientes al Estado. López recordó que cualquier intervención sobre este tipo de terrenos requiere las correspondientes autorizaciones.
“Desde la Municipalidad tenemos la potestad justamente de cuidar estos espacios, o sea, espacios que son de todos y todas los paranaenses”, expresó. En ese marco, indicó que existen vías administrativas para gestionar permisos y sostuvo que una ocupación no puede concretarse unilateralmente.
Finalmente, el funcionario señaló que el Municipio continuará con las tareas de fiscalización en distintos sectores de la ciudad para detectar situaciones similares y evitar que las construcciones avancen. “Nuestro trabajo justamente es controlar y fiscalizar que no avance la ocupación”, concluyó ante Elonce.