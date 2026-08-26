"Paraná ama la hamburguesa" convocó a numerosos comensales con descuentos del 50%

REDACCIÓN ELONCE
Más de 23 locales participaron de “Paraná ama la hamburguesa”, la propuesta que ofreció un 50% de descuento y generó una importante convocatoria. Familias y jóvenes aprovecharon la promoción durante la noche de este miércoles.
"Paraná ama la hamburguesa" tuvo una importante respuesta del público durante la noche de este miércoles, con numerosos comensales que se acercaron a los establecimientos adheridos para aprovechar el 50% de descuento. La promoción, en vigencia hasta las 24 horas, reunió a más de 23 locales gastronómicos.
Durante una recorrida de Elonce por uno de los establecimientos participantes, Marcelo Barsuglia, empresario gastronómico, destacó la convocatoria. "La verdad es que está bastante concurrido y normalmente este tipo de promociones siempre tienen éxito", sostuvo.
El entrevistado recordó que anteriormente se desarrollaron acciones similares con otros platos. "En otras oportunidades fue la milanesa, la pasta y otros artículos de la gastronomía que se ponen con un 50% de descuento para que la gente tenga ese atractivo y poder salir con amigos, con la familia o con la pareja", explicó.
Una propuesta para impulsar la gastronomía y el turismo
Barsuglia indicó que la iniciativa recibió acompañamiento institucional y resaltó la cantidad de comercios involucrados. "Se hace una campaña bastante buena desde el Ente de Turismo, que apoya este tipo de acciones junto con el municipio", señaló, y agregó que participaron más de 23 establecimientos.
Además, destacó el impacto que tiene el turismo sobre la actividad económica de Paraná. "El turismo es un generador, es una inyección de dinero que recibe la ciudad de una economía de otro lado", afirmó. En ese sentido, lo definió como "un vector económico sumamente importante para una ciudad o una provincia que quiere desarrollarse".
La propuesta también recibió una valoración positiva de quienes salieron a cenar. Familias y grupos de jóvenes contaron a Elonce que aprovecharon el beneficio para compartir una comida y cortar la rutina semanal. "Aprovechando esta promo nueva de hoy, excelente día para Paraná", expresó uno de los comensales.
Familias aprovecharon los descuentos
Otra de las asistentes valoró especialmente que la promoción se realizara durante la semana. "Está bueno. Cortamos la semana, así que nos vino bien que sea un miércoles", expresó durante la recorrida.
De esta manera, "Paraná ama la hamburguesa" cerró una nueva edición con fuerte concurrencia y una amplia participación de establecimientos, en una propuesta destinada a incentivar el consumo gastronómico y generar movimiento en distintos puntos de la capital entrerriana.