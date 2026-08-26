Proteccionistas marcharon en Paraná para exigir mayores penas por maltrato animal

REDACCIÓN ELONCE
Organizaciones y rescatistas se concentraron frente a Casa de Gobierno para pedir una modificación de las penas previstas en la Ley 14.346. Además, reclamaron más castraciones, políticas de prevención y concientización sobre los derechos de los animales.
El aumento de penas por maltrato animal fue el principal reclamo de una concentración realizada frente a Casa de Gobierno, en Paraná, en adhesión a una convocatoria nacional. Bajo la consigna "Basta de crueldad e impunidad", proteccionistas y rescatistas solicitaron modificar las sanciones contempladas en la Ley 14.346.
Durante la manifestación, las participantes explicaron a Elonce que actualmente la normativa establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales. En ese sentido, consideraron que las sanciones resultan insuficientes y reclamaron una respuesta penal más severa.
"Queremos tener penas por el maltrato y por todo lo que sufren los animales. Las penas actuales son muy leves y nuestro trabajo también implica ir a los barrios y encontrarnos con los maltratadores sin nada que nos ampare", expresó una de las proteccionistas durante la concentración.
Reclaman modificar las penas por maltrato animal
Las manifestantes aclararon que el planteo apunta principalmente a modificar el primer artículo de la Ley 14.346 y no necesariamente a impulsar una reforma integral de la normativa. "La pena es de 15 días a un año y sabemos que eso, primero, no se cumple y, segundo, es muy poco", sostuvieron.
Asimismo, remarcaron que el concepto de maltrato no comprende únicamente los casos extremos en los que un animal es asesinado o sufre lesiones. "No darle de comer a un animal es un hecho de maltrato animal. También se considera crueldad y está dentro de la ley", explicaron.
"Lo que estamos reclamando es que se modifique la pena y que realmente sea severa", señalaron. Las proteccionistas insistieron además en reconocer a los animales como seres sintientes y sostuvieron que los hechos de crueldad no deben quedar impunes.
Qué hacer ante un caso de maltrato
Camila, una de las participantes de la convocatoria, también se refirió a la exposición de presuntos maltratadores en las redes sociales y recomendó actuar con cautela. Según explicó, una publicación anticipada puede provocar que el responsable haga desaparecer al animal antes de que pueda concretarse una intervención.
"La primera medida es intentar hablar con los dueños. Luego hay que hacer una denuncia en Fiscalía o en la comisaría", indicó. También explicó que, para retirar al animal del lugar, resulta necesario contar con un espacio de tránsito y un domicilio donde pueda permanecer.
Las agrupaciones plantearon, además, su preocupación por la cantidad de perros y gatos sin hogar. En ese marco, apuntaron a la necesidad de fortalecer las políticas públicas de protección animal, vacunación, atención sanitaria y control poblacional.
Castraciones y educación como herramientas de prevención
Las proteccionistas hicieron especial énfasis en las castraciones como mecanismo para disminuir la sobrepoblación. "Nosotros, los rescatistas, no damos abasto, no hay hogares para todos y la única forma es castrando", manifestó otra de las participantes.
También reclamaron ampliar la capacidad de castraciones en Paraná y señalaron dificultades para afrontar vacunaciones y otros gastos sanitarios. Según explicaron, muchas organizaciones solventan estas acciones mediante rifas, eventos y aportes de particulares.
Finalmente, propusieron profundizar la educación sobre bienestar animal desde edades tempranas. "Estaría muy bueno que en las escuelas se pueda crear una clase enfocada en esto, empezar desde los más chiquitos", expresaron. La movilización concluyó con un llamado a fortalecer la concientización y las herramientas legales para prevenir el maltrato animal.