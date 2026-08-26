"Necesitábamos ganar y darnos una alegría", afirmaron jugadores de Patronato tras el triunfo

Patronato volvió al triunfo este miércoles al derrotar 2-0 a Atlanta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por una nueva fecha de la Primera Nacional 2026. Gabriel Díaz abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo y Brandon Cortés sentenció el encuentro a los 37 del complemento. Con la victoria, el Rojinegro alcanzó los 28 puntos y consiguió salir de la zona de descenso.

El resultado también marcó el comienzo del cuarto ciclo de Marcelo Fuentes como entrenador del conjunto paranaense. Tras una serie de partidos en los que el equipo no había conseguido traducir sus actuaciones en resultados positivos, los futbolistas coincidieron en destacar el orden y la tranquilidad que transmitió el flamante cuerpo técnico durante sus primeros días de trabajo.

Maximiliano Rueda fue uno de los jugadores que dialogó con Elonce después del encuentro y expresó el desahogo que significó conseguir los tres puntos. “Es un alivio, necesitábamos ganar y darnos una alegría a nosotros. Creemos que veníamos haciendo las cosas muy bien y no se nos venían dando los resultados. También es para darle una alegría a la gente que se lo merece”.

Rueda destacó el orden que aportó Marcelo Fuentes

Al analizar las claves del triunfo, el lateral derecho puso el foco en el trabajo realizado desde la llegada del nuevo entrenador. “Estuvimos un poco más ordenado. Marcelo (Fuentes) llegó y nos dio ese orden y la tranquilidad de que estábamos haciendo las cosas bien, pero que por detalles se nos venía escapando. Creo que en todas las líneas estuvimos muy firmes y por eso nos llevamos el resultado”.

Rueda también explicó los motivos de su salida durante el encuentro y confirmó que deberá realizarse estudios. “Llegué a la quinta (amarilla, por lo cual está suspendido) y salí por una molestia en el isquiotibial. Ahora me voy a hacer estudios”, afirmó. De esta manera, el defensor no podrá estar en el próximo compromiso por acumulación de amonestaciones.

Maximiliano Rueda, otro de los futbolistas que jugaron de titular este miércoles. Foto: Elonce.

El futbolista remarcó además la importancia de vencer a Atlanta, uno de los equipos que pelea por ingresar al Reducido. “Sabíamos que el torneo nos sigue dando oportunidades y que si ganábamos salíamos del fondo, fue muy importante”. Respecto del ánimo del plantel, agregó: “El equipo estaba muy bien anímicamente, pero lo que mandan son los resultados y no se nos venían dando. Nosotros siempre nos hicimos fuerte como grupo y tratamos de buscar el resultado en cualquier cancha”.

Picco: “La figura en este partido fue el equipo”

Augusto Picco, uno de los puntos altos de Patronato durante el encuentro, también valoró el rendimiento colectivo por encima de las actuaciones individuales. “Me sentí bien, pero creo que la figura en este partido fue el equipo porque quedó así demostrado y para salir de este momento necesitamos que la figura sea el equipo. Es impecable lo de mis compañeros”.

El mediocampista reveló que el plantel mantuvo una conversación con Fuentes apenas asumió la conducción técnica. “Tuvimos una linda charla cuando llegó, nos dijimos las cosas internamente, que era lo que necesitábamos y más que nada tener un orden para poder salir adelante”. En esa línea, añadió: “La idea era tener un equipo corto, creo que se vio y por ahí faltan pulir algunos detalles. Con una victoria, se trabaja mucho mejor”.

Augusto Picco, otra de las voces en la victoria de Patronato. Foto: Elonce.

Picco también se refirió al proceso anterior y consideró que el equipo había mostrado buenos rendimientos pese a no conseguir los resultados esperados. “En el ciclo anterior (el de Marcelo Candia) veníamos haciendo buenos partidos porque el equipo se imponía con presión, con juego y yendo al frente. Después, por distintas circunstancias que tiene el fútbol porque los otros equipos también van a buscar los resultados como el caso de Gimnasia de Jujuy, que se fueron todos arriba y no tenían nada que perder. Son cuestiones de fútbol y hoy se dio para nosotros. Estamos contentos por eso”.

El desahogo del plantel tras una victoria necesaria

El volante recibió una tarjeta amarilla durante los primeros minutos del encuentro y reconoció que debió administrar esa situación durante el resto del partido. “Jugas un poco condicionado, pero son cosas que tengo que ir aprendiendo. Tengo que jugar al límite”.

Además, Picco describió la victoria como un premio para un plantel que venía golpeado por los últimos resultados. “Nos lo merecíamos (a la victoria) porque hubo un montón de partidos que merecimos ganar y no se nos dio. El grupo estaba dolido por eso así que la victoria es para el grupo y para que la disfrutemos internamente”, indicó.

Patronato le ganó 2 - 0 a Atlanta en el estadio Grella: resumen del partido

Gabriel Díaz, autor del tanto que abrió el camino del triunfo, también manifestó su satisfacción ante Elonce. “Era algo que necesitábamos y gracias a Dios se nos pudo dar”. El defensor convirtió a los 10 minutos y vivió una jornada especial al hacerlo mientras portaba la cinta de capitán. “Fue soñado, pero estoy contento por todo el grupo”.

Gabriel Díaz, del gol a una dedicatoria especial

Díaz aclaró que Alan Sosa continúa siendo una referencia dentro del plantel pese al cambio en la capitanía. “(Alan Sosa) sigue siendo nuestro capitán, se lo dije. Creo que también fue un desahogo para él”, afirmó tras el partido.

Gabriel Díaz habló tras el triunfo del Rojinegro.

Al momento de explicar las razones del 2-0, el defensor coincidió con sus compañeros respecto de la importancia del orden colectivo. “Tuvimos la suerte de que a ellos le echaron uno y tuvimos más controles”. Luego, amplió: “Estuvimos más ordenados, eso nos ayuda muchísimo. Tampoco estuvimos tan atrás”.

La noche terminó con un motivo adicional de celebración para Díaz. Tras convertir el primer gol de Patronato y encaminar una victoria fundamental para abandonar la zona de descenso, explicó la particular dedicatoria de su festejo: “Voy a ser papá, estoy muy contento”. Así, el Rojinegro cerró una jornada de alivio en el Grella, sumó tres puntos decisivos y comenzó con una victoria el nuevo ciclo de Marcelo Fuentes.