Patronato le ganó 2 - 0 a Atlanta en el estadio Grella

REDACCIÓN ELONCE
Patronato le ganó 2 - 0 a Atlanta en Paraná, por el partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. El Rojinegro busca sumar puntos en el debut de Marcelo Fuentes como entrenador. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmitió en vivo.
Patronato le ganó 2 - 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por el encuentro pendiente correspondiente a la fecha 21 de la Primera Nacional. El conjunto paranaense afronta el compromiso bajo la conducción de Marcelo Fuentes, quien inició su ciclo al frente del plantel profesional. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmitió en vivo.
Seguí las incidencias del partido
Fin del partido.
Dos minutos después, Alan Sosa recibió la tarjeta amarilla y se convirtió en el tercer amonestado del Rojinegro.
A los 41 minutos del segundo tiempo, Patronato realizó una nueva modificación: Facundo Díaz ingresó en reemplazo de Maximiliano Rueda.
Brandon Cortés marcó el 2 a 0 de Patronato ante Atlanta, tras una jugada gestada por Valentín Pereyra.
"Brandon Cortés" Por el golazo del jugador de Patronato ante Atlanta. pic.twitter.com/0kJmN1qy9n— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 26, 2026
A los 25 minutos, Marcelo Fuentes volvió a modificar el ataque rojinegro: Tomás Attis ingresó por Diego Díaz, autor del gol.
A los 22, Patricio Ostachuk fue amonestado en Atlanta.
Dos minutos después, Maximiliano Rueda recibió la tarjeta amarilla y se convirtió en el segundo amonestado de Patronato.
A los 19 minutos del segundo tiempo, Atlanta realizó otra modificación: Gonzalo Miranda ingresó en reemplazo de Alejo Dramisino.
Ignacio Rodríguez fue expulsado y Atlanta quedó con diez futbolistas.
Patronato inició el segundo tiempo con dos modificaciones. Marcelo Fuentes realizó dos cambios: ingresaron Brandon Cortés y Facundo Heredia en reemplazo de Alejo Miró y Nahuel Genez, respectivamente.
Durante el primer tiempo, Patronato controló el desarrollo del partido y no permitió que Atlanta generara demasiado peligro. El Rojinegro tuvo una clara superioridad en la posesión de la pelota, manejó el ritmo del encuentro y se fue al descanso con una ventaja merecida
Augusto Picco recibió la tarjeta amarilla. Se convirtió en el primer amonestado.
El conjunto paranaense volvió a mandar la pelota al fondo de la red y celebró lo que parecía ser el segundo tanto de la tarde. Sin embargo, la jugada fue anulada por posición adelantada.
"Gabriel Díaz" Por el gol del jugador de Patronato ante Atlanta. pic.twitter.com/yQcp3GXRiR— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 26, 2026
Gol de Gabriel Díaz a los 10 minutos.
El Rojinegro salió a la cancha con la necesidad de conseguir un resultado positivo para mejorar su situación en la Zona B. Antes del partido, Patronato acumulaba 25 puntos, mientras que Atlanta llegaba con 42 unidades y se mantenía en la pelea por los primeros puestos.
Para este compromiso, Fuentes dispuso una formación con Alan Sosa en el arco; Gabriel Díaz, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda y Augusto Picco; Santiago Piccioni, Alejo Miró, Juan Salas y Diego Díaz; Franco Soldano y Valentín Pereyra.
Los elegidos por Marcelo Fuentes
El once titular de Patronato quedó conformado por: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda, Augusto Picco; Santiago Piccioni, Alejo Miró, Juan Salas, Diego Díaz; Franco Soldano y Valentín Pereyra.
En el banco de suplentes quedaron Franco Rivasseau, Fernando Moreyra, Facundo Heredia, Facundo Díaz, Juan Barinaga, Brandon Cortés, Benjamín Bravo, Hernán Rivero y Tomás Attis.
Gabriel Díaz lleva la cinta de capitán en el primer partido de esta nueva etapa. Fuentes apostó por Soldano y Pereyra como referencias ofensivas para buscar los espacios frente a la defensa visitante.
La formación de Atlanta
Atlanta, dirigido por Cristian Pellerano, comenzó el encuentro con Lautaro López Kaleniuk; Patricio Ostachuk, Rodrigo Sosa, Martín García, Braian Rivero; Leonel Galeano, Ignacio Rodríguez, Tomás Castro Ponce, Federico Castro, Jeremías Puch; y Alejo Dramisino.
El Bohemio llegó a Paraná después de vencer por 1 a 0 a Nueva Chicago como visitante. Con 42 puntos, buscaba una nueva victoria para sostenerse en la disputa por los puestos de vanguardia de la Zona B.
Patronato, en tanto, intentaba hacerse fuerte como local y comenzar con un resultado favorable el ciclo de Marcelo Fuentes. Por el momento, el marcador permanece cerrado en el estadio Grella.