Patronato venció a Atlanta y salió de la zona de descenso este miércoles, tras imponerse por 2 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por el partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. Gabriel Díaz abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo y Brandon Cortés selló la victoria a los 37 del complemento.

Patronato le ganó 2 - 0 a Atlanta en el estadio Grella: resumen del partido

El triunfo marcó el comienzo del cuarto ciclo de Marcelo Fuentes como entrenador del Rojinegro. El equipo paranaense respondió ante su público, sumó tres puntos determinantes y alcanzó las 28 unidades, que le permitieron ubicarse en la decimosexta posición de la Zona B.

Patronato mostró una clara superioridad durante gran parte del encuentro. Controló la posesión, impidió que Atlanta desarrollara su juego y administró la ventaja hasta asegurar una victoria fundamental en la lucha por la permanencia.

Gabriel Díaz abrió el marcador

La primera situación clara se produjo a los siete minutos. El conjunto local comenzó con intensidad, adelantó sus líneas y encontró espacios para atacar a una defensa visitante que mostró dificultades para contener los avances.

Tres minutos después llegó la apertura del marcador. Gabriel Díaz convirtió el 1 a 0 a los 10 minutos del primer tiempo y desató el festejo de los hinchas presentes en el estadio Grella.

El gol le permitió a Patronato controlar el ritmo del partido. Atlanta intentó reaccionar, pero el equipo dirigido por Fuentes mantuvo el dominio territorial y no le permitió generar oportunidades de peligro frente al arco defendido por Alan Sosa.

Dominio rojinegro durante el primer tiempo

El Rojinegro tuvo una posesión superior y mostró firmeza en todas sus líneas. Augusto Picco recibió una tarjeta amarilla, aunque la amonestación no modificó el planteo del conjunto local.

Diego “Monito” Díaz tuvo una actuación destacada y fue una de las principales vías de ataque.

Patronato también consiguió enviar nuevamente la pelota a la red durante la primera etapa, pero la acción fue anulada por posición adelantada. De esta manera, el equipo se retiró al descanso con una ventaja mínima, aunque merecida por lo realizado durante los primeros 45 minutos.

Fuentes hizo dos cambios en el entretiempo

Para comenzar el complemento, Marcelo Fuentes realizó dos modificaciones. Brandon Cortés y Facundo Heredia ingresaron en reemplazo de Alejo Miró y Nahuel Genez, respectivamente.

Atlanta también movió el banco a los seis minutos: Agustín Morales reemplazó a Jeremías Puch. Poco después, Morales ejecutó un tiro libre que se desvió y terminó en un córner para el conjunto visitante.

El desarrollo se volvió todavía más favorable para Patronato cuando Ignacio Rodríguez fue expulsado. El Bohemio quedó con diez jugadores y debió afrontar el resto del partido en inferioridad numérica.

Cortés aseguró la victoria

Atlanta realizó otra modificación a los 19 minutos, con el ingreso de Gonzalo Miranda por Alejo Dramisino. En Patronato, Tomás Attis reemplazó a Diego Díaz a los 25 minutos del complemento.

Jugadón de Vale Pereyra y gran definicion de Brandon para el 2-0#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/w6RAmsoHaj — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 26, 2026

El Rojinegro sostuvo el dominio y buscó aprovechar los espacios que dejó el visitante. A los 37 minutos, Brandon Cortés marcó el 2 a 0, después de una jugada gestada por Valentín Pereyra, y encaminó definitivamente la victoria del conjunto paranaense.

El tanto tuvo un significado especial para Cortés, quien había ingresado al comenzar el segundo tiempo y respondió con el gol que aseguró los tres puntos. Patronato controló los minutos finales sin pasar sobresaltos ante un Atlanta que no encontró respuestas.

Una victoria clave en la lucha por la permanencia

En el tramo final, Alan Sosa recibió una tarjeta amarilla, mientras que Facundo Díaz ingresó por Maximiliano Rueda a los 41 minutos. Patronato mantuvo la superioridad en la posesión y cerró el encuentro con una actuación sólida.

El triunfo llevó al Rojinegro a los 28 puntos y al decimosexto lugar de la Zona B. De esta manera, el equipo dejó la zona de descenso y consiguió un impulso anímico importante en el comienzo del nuevo ciclo de Marcelo Fuentes.

El entrenador inició así su cuarta etapa al frente de Patronato con una victoria ante su gente. El equipo mostró orden, intensidad y eficacia para superar a un rival que llegaba al Grella con 42 unidades y en la pelea por los primeros puestos.

El próximo partido de Patronato

El calendario no le dará demasiado descanso al conjunto paranaense. Patronato volverá a jugar como local el próximo domingo, cuando reciba a Almagro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El encuentro corresponderá a la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. El objetivo será sostener la recuperación, volver a sumar ante su público y aumentar la distancia respecto de los puestos de descenso.

Después de una etapa marcada por los malos resultados, Patronato consiguió una victoria necesaria y comenzó con el pie derecho el cuarto ciclo de Fuentes.