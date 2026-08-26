Policías entrerrianos reanimaron a un niño de 10 años que se había desvanecido en la calle

Policías reanimaron a un niño de 10 años que se había desvanecido en la calle durante la tarde de este martes, en inmediaciones de Yuquerí y San Lorenzo, en Concordia. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

El episodio ocurrió cuando funcionarios de la Comisaría Octava realizaban una recorrida preventiva por la jurisdicción a bordo del móvil policial 373. En ese momento, observaron a un hombre que solicitaba ayuda desesperadamente.

Al acercarse, los uniformados encontraron al niño tendido en el suelo, desvanecido y con sangre en la boca. Ante la gravedad del cuadro y la necesidad de recibir asistencia médica inmediata, resolvieron trasladarlo, informó Diario Río Uruguay.

Maniobras de reanimación durante el traslado

El menor fue subido al patrullero acompañado por su madre. Mientras se dirigían hacia el centro asistencial, los funcionarios realizaron maniobras de reanimación para intentar que recuperara la conciencia.

La intervención tuvo resultado favorable y el niño reaccionó durante el recorrido. A pesar de la mejoría inicial, los efectivos continuaron el traslado de urgencia para que fuera examinado por profesionales médicos.

Foto: Concordia Policiales.

Al llegar al Hospital Masvernat, el paciente quedó bajo atención del personal sanitario. Los médicos comenzaron los estudios correspondientes para establecer las causas de la descompensación y controlar su evolución.

La familia regresó para agradecerles

La rápida actuación de los policías permitió que el niño recibiera asistencia durante los primeros momentos de la emergencia y fuera trasladado al hospital sin tener que esperar la llegada de otro vehículo.

Posteriormente, los padres se presentaron espontáneamente en la sede de la Comisaría Octava. Lo hicieron acompañados por su hijo, quien se encontraba recuperándose después del episodio.

La familia agradeció personalmente a los funcionarios por la asistencia brindada y la rapidez con la que respondieron ante la situación.