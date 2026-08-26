Estados Unidos suspendió las citas para visas de inmigrante en todo el mundo

Estados Unidos suspendió las citas para visas de inmigrante en todas sus embajadas y consulados alrededor del mundo, una medida que provocará la reprogramación de entrevistas ya asignadas. El Departamento de Estado no precisó cuánto tiempo permanecerá interrumpido el servicio ni cuándo se otorgarán los nuevos turnos.

La decisión alcanzó a ciudadanos extranjeros que gestionaban la residencia permanente mediante el procedimiento consular desde fuera del territorio estadounidense. Entre ellos se encontraban solicitantes patrocinados por familiares, empresas u ofertas de trabajo.

La suspensión se limitó a las visas de inmigrante, destinadas a quienes buscaban establecerse permanentemente en Estados Unidos. En principio, no comprendió las categorías de no inmigrante utilizadas para turismo, negocios, estudios o empleos temporales.

Capacitación sobre la “carga pública”

El Departamento de Estado explicó que la interrupción respondió a una iniciativa global de capacitación para funcionarios consulares. Los talleres estarán enfocados en la aplicación uniforme y rigurosa de la denominada norma de “carga pública”.

Ese criterio legal permite determinar si una persona podría depender en el futuro de prestaciones o ayudas sociales financiadas por el Gobierno estadounidense. La evaluación puede contemplar factores como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos económicos, la formación y las perspectivas laborales del solicitante.

Los funcionarios deberán analizar cada expediente y resolver si el interesado cuenta con medios suficientes para mantenerse en Estados Unidos. Una conclusión negativa podría derivar en el rechazo de la visa por razones de inadmisibilidad.

Qué pasará con las entrevistas asignadas

Desde el Departamento de Estado aclararon que el aplazamiento de una entrevista no representaba la cancelación automática ni la denegación del expediente. Los casos continuarán abiertos mientras concluye la capacitación del personal consular.

Las notificaciones comenzaron a llegar por correo electrónico a personas que ya tenían entrevistas confirmadas. En esos mensajes, las representaciones diplomáticas informaron que los encuentros serían reprogramados y recomendaron seguir los canales oficiales de cada embajada o consulado.

Hasta el momento no se comunicó un calendario general para la entrega de nuevos turnos. La falta de precisiones generó incertidumbre entre familias que aguardaban reunificarse y trabajadores que tenían previsto radicarse legalmente en territorio estadounidense.

La situación de los solicitantes argentinos

La medida también comprendió a quienes tramitaran visas de inmigrante ante la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Los afectados deberán revisar sus correos electrónicos y consultar exclusivamente los sitios oficiales para conocer eventuales modificaciones.

Quienes ya hubieran completado formularios, presentado documentación o realizado exámenes médicos deberán esperar instrucciones de la sede consular. La suspensión de la cita no obliga, por sí sola, a iniciar nuevamente el procedimiento migratorio.

Tampoco se informó si las embajadas concederán excepciones para casos urgentes, como vencimientos próximos, situaciones médicas o procesos de reunificación familiar especialmente sensibles.

Un fallo contra la restricción para 75 países

La pausa global fue conocida pocos días después de que la Justicia federal estadounidense anulara una política que había frenado la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Uruguay, Brasil y Colombia.

La jueza federal Jeannette Vargas consideró que esa prohibición general, impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, excedía las facultades otorgadas por la legislación migratoria. La magistrada sostuvo que las solicitudes debían ser evaluadas individualmente por los funcionarios consulares y no rechazadas de manera automática por la nacionalidad del interesado.

El fallo dejó sin efecto aquella suspensión por países. No obstante, la posterior capacitación mundial mantuvo temporalmente paralizadas las entrevistas mientras el Gobierno buscaba unificar los criterios relacionados con la “carga pública”. No se informó oficialmente que ambas decisiones estuvieran vinculadas de manera directa.

La medida formó parte del endurecimiento de la política migratoria promovido durante la segunda administración de Donald Trump. Mientras se aguardaban mayores precisiones, los solicitantes deberán permanecer atentos a las comunicaciones de las sedes diplomáticas responsables de sus expedientes.