Patronato le gana 1 - 0 a Atlanta en el estadio Grella

REDACCIÓN ELONCE
Patronato le gana 1 - 0 a Atlanta en Paraná, por el partido pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional. El Rojinegro busca sumar puntos en el debut de Marcelo Fuentes como entrenador. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.
Patronato le gana 1 - 0 a Atlanta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por el encuentro pendiente correspondiente a la fecha 21 de la Primera Nacional. El conjunto paranaense afronta el compromiso bajo la conducción de Marcelo Fuentes, quien inició su ciclo al frente del plantel profesional.
Seguí las incidencias del partido
Ignacio Rodríguez fue expulsado y Atlanta quedó con diez futbolistas.
Patronato inició el segundo tiempo con dos modificaciones. Marcelo Fuentes realizó dos cambios: ingresaron Brandon Cortés y Facundo Heredia en reemplazo de Alejo Miró y Nahuel Genez, respectivamente.
Durante el primer tiempo, Patronato controló el desarrollo del partido y no permitió que Atlanta generara demasiado peligro. El Rojinegro tuvo una clara superioridad en la posesión de la pelota, manejó el ritmo del encuentro y se fue al descanso con una ventaja merecida
Augusto Picco recibió la tarjeta amarilla. Se convirtió en el primer amonestado.
El conjunto paranaense volvió a mandar la pelota al fondo de la red y celebró lo que parecía ser el segundo tanto de la tarde. Sin embargo, la jugada fue anulada por posición adelantada.
"Gabriel Díaz" Por el gol del jugador de Patronato ante Atlanta. pic.twitter.com/yQcp3GXRiR— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 26, 2026
Gol de Gabriel Díaz a los 10 minutos.
El Rojinegro salió a la cancha con la necesidad de conseguir un resultado positivo para mejorar su situación en la Zona B. Antes del partido, Patronato acumulaba 25 puntos, mientras que Atlanta llegaba con 42 unidades y se mantenía en la pelea por los primeros puestos.
Para este compromiso, Fuentes dispuso una formación con Alan Sosa en el arco; Gabriel Díaz, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda y Augusto Picco; Santiago Piccioni, Alejo Miró, Juan Salas y Diego Díaz; Franco Soldano y Valentín Pereyra.
Los elegidos por Marcelo Fuentes
El once titular de Patronato quedó conformado por: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda, Augusto Picco; Santiago Piccioni, Alejo Miró, Juan Salas, Diego Díaz; Franco Soldano y Valentín Pereyra.
En el banco de suplentes quedaron Franco Rivasseau, Fernando Moreyra, Facundo Heredia, Facundo Díaz, Juan Barinaga, Brandon Cortés, Benjamín Bravo, Hernán Rivero y Tomás Attis.
Gabriel Díaz lleva la cinta de capitán en el primer partido de esta nueva etapa. Fuentes apostó por Soldano y Pereyra como referencias ofensivas para buscar los espacios frente a la defensa visitante.
La formación de Atlanta
Atlanta, dirigido por Cristian Pellerano, comenzó el encuentro con Lautaro López Kaleniuk; Patricio Ostachuk, Rodrigo Sosa, Martín García, Braian Rivero; Leonel Galeano, Ignacio Rodríguez, Tomás Castro Ponce, Federico Castro, Jeremías Puch; y Alejo Dramisino.
El Bohemio llegó a Paraná después de vencer por 1 a 0 a Nueva Chicago como visitante. Con 42 puntos, buscaba una nueva victoria para sostenerse en la disputa por los puestos de vanguardia de la Zona B.
Patronato, en tanto, intentaba hacerse fuerte como local y comenzar con un resultado favorable el ciclo de Marcelo Fuentes. Por el momento, el marcador permanece cerrado en el estadio Grella.