Empleados de Comercio reciben el último aumento: cuánto cobrarán en septiembre según cada categoría

Los empleados de Comercio recibirán el último aumento de la paritaria trimestral con los salarios de septiembre de 2026. El incremento será del 1,9% y completará una suba del 5,7%. Los básicos partirán desde $1.303.900, según la categoría.
Los empleados de Comercio reciben el último aumento previsto en la paritaria correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2026. Con los salarios del próximo mes se aplicará una actualización del 1,9%, que completará el esquema de recomposición salarial del 5,7% acordado para uno de los convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores alcanzados del sector privado.
El acuerdo fue firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Los incrementos quedaron distribuidos en tres tramos iguales del 1,9% para julio, agosto y septiembre.
Los aumentos son de carácter no acumulativo y se calculan bajo las condiciones establecidas en el acta paritaria. De esta manera, el incremento de septiembre no debe interpretarse simplemente como un 1,9% aplicado sobre lo percibido en agosto, debido a que existe una base específica establecida para determinar cada actualización.
Cómo se calcula el aumento de septiembre
Para establecer los salarios correspondientes a septiembre, la negociación determinó que el incremento debe calcularse tomando como referencia los básicos de junio de 2026 junto con las sumas no remunerativas que se encontraban vigentes en ese momento.
La liquidación final, además, dependerá de la categoría en la que se encuentre encuadrado cada empleado. A los valores de referencia podrán sumarse conceptos como antigüedad, presentismo y, en los casos correspondientes, el adicional por manejo de caja contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
La comparación con agosto tendrá otra particularidad: durante septiembre ya no se abonará la Suma No Remunerativa Única de $50.000 que había sido incluida en la última negociación y cuyo pago fue dividido en dos cuotas de $25.000.
Qué pasó con el bono de $50.000
La segunda y última cuota de ese concepto extraordinario se pagó durante agosto. Por ese motivo, los $25.000 dejarán de formar parte de la liquidación correspondiente a septiembre, aunque se aplique simultáneamente el último incremento porcentual de la paritaria.
Esta situación puede provocar que la diferencia entre lo efectivamente cobrado durante ambos meses resulte menor a la esperada. Para realizar la comparación es necesario distinguir entre la actualización del salario convencional y las sumas extraordinarias que dejaron de abonarse.
En paralelo, continuará vigente una suma no remunerativa de $120.000, incluida dentro de los valores informados para septiembre. Ese componente tendrá posteriormente un proceso gradual de incorporación al salario básico, previsto entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.
Escala salarial de Maestranza y Administración
Dentro de la categoría Maestranza, los valores iniciales para septiembre quedaron establecidos de la siguiente manera: categoría A, $1.303.900; categoría B, $1.307.292; y categoría C, $1.319.176.
Para el personal de Administración, la escala será: categoría A, $1.316.632; categoría B, $1.321.729; categoría C, $1.326.821; categoría D, $1.342.103; categoría E, $1.354.836; y categoría F, $1.373.514.
Los importes corresponden a valores convencionales de referencia e incluyen el componente remunerativo y la suma no remunerativa de $120.000 prevista en el acuerdo. No necesariamente representan el monto final que cada trabajador percibirá, ya que deberán contemplarse los adicionales y las condiciones particulares de cada relación laboral.
Cuánto cobrarán Cajeros y Personal Auxiliar
En el caso de los Cajeros, los montos previstos son: categoría A, $1.320.875; categoría B, $1.326.821; y categoría C, $1.334.462.
Para el Personal Auxiliar, la escala comenzará en $1.320.875 para la categoría A, continuará en $1.329.365 para la categoría B y alcanzará los $1.357.383 en la categoría C.
Por su parte, los trabajadores comprendidos como Auxiliar Especializado tendrán un valor de $1.331.067 en la categoría A y de $1.346.346 en la categoría B. Sobre esos montos deberán adicionarse los conceptos correspondientes en cada caso.
La escala salarial para los Vendedores
Los Vendedores categoría A tendrán un salario convencional de referencia de $1.320.875, mientras que para la categoría B el monto será de $1.346.349.
La categoría C llegará a $1.354.836, en tanto que los trabajadores comprendidos en la categoría D tendrán un valor de $1.373.514. Este último monto se encuentra entre los más altos de las categorías incluidas en la escala informada para septiembre.
Las cifras constituyen pisos convencionales y pueden variar en la liquidación definitiva. La antigüedad del empleado, su asistencia, la jornada laboral y las funciones que desempeña son algunos de los factores que pueden incrementar el ingreso final.
Antigüedad y presentismo: cómo se suman al salario
Uno de los principales adicionales contemplados por el convenio mercantil es la antigüedad, que representa un 1% por cada año trabajado. Según el esquema informado, ese porcentaje se calcula sobre el básico y también alcanza la suma no remunerativa correspondiente.
Otro componente relevante es el presentismo, establecido en el artículo 40 del CCT 130/75. Su incidencia equivale al 8,33%, siempre que el trabajador reúna las condiciones previstas en el convenio para acceder al beneficio.
También existe un adicional por manejo de caja para quienes realizan tareas vinculadas directamente con dinero y cumplen los requisitos convencionales. Por esa razón, dos empleados encuadrados en la misma categoría pueden terminar percibiendo montos diferentes.
Qué ocurrirá con los $120.000 no remunerativos
La negociación mantuvo una suma no remunerativa de $120.000, pero estableció un cronograma para incorporarla progresivamente al salario básico. El proceso comenzará en diciembre de 2026 y finalizará en mayo de 2027.
El mecanismo contempla seis incorporaciones mensuales de $20.000 cada una. De esta forma, en diciembre se integrarán los primeros $20.000 al básico y el procedimiento continuará mensualmente hasta completar los $120.000 en mayo.
Este cambio no implica por sí mismo un aumento equivalente de $120.000 sobre el dinero total que venía percibiendo el trabajador, ya que se trata de una suma que actualmente forma parte de la remuneración bajo otra modalidad. Lo que se modificará progresivamente será su naturaleza salarial.
Cómo impactará la incorporación al básico
A medida que los $20.000 mensuales pasen a integrar el básico, aumentará la proporción remunerativa del salario convencional. La modificación también tendrá incidencia sobre aquellos conceptos que se calculan tomando como referencia el básico.
El proceso de incorporación debe diferenciarse de los aumentos porcentuales establecidos para julio, agosto y septiembre. Mientras estos últimos conforman la recomposición del 5,7% correspondiente al trimestre, los $120.000 ya forman parte del esquema salarial y cambiarán gradualmente de carácter.
Al finalizar mayo de 2027, si se cumple el cronograma acordado, la totalidad de esa suma habrá sido incorporada al salario básico. Hasta entonces, cada liquidación deberá reflejar la composición correspondiente al período.
Qué pasará después del aumento de septiembre
Con el incremento del 1,9% de septiembre quedará agotado el esquema de actualizaciones establecido para el trimestre. Los tres aumentos fueron fijados en porcentajes iguales y, en conjunto, representan una recomposición del 5,7% bajo la metodología determinada por las partes.
A partir de octubre, los empleados mercantiles deberán aguardar la evolución de las negociaciones entre FAECYS y las cámaras empresariales para conocer si habrá una nueva revisión salarial y qué mecanismo se utilizará para actualizar los ingresos.
Mientras tanto, para determinar cuánto cobrará efectivamente cada empleado en septiembre será necesario considerar no solo la categoría del CCT 130/75, sino también la antigüedad, el presentismo, la jornada y los adicionales correspondientes. El último tramo de la paritaria actualizará así los valores de referencia y cerrará el esquema salarial acordado para el trimestre julio-septiembre.