Ya se recuperaron $5.381 millones en multas a buques por pesca ilegal en el Mar Argentino

La pesca ilegal en el Mar Argentino derivó en sanciones por un total de $5.381.374.680 en lo que va de 2026, según informó el Gobierno Nacional. Las medidas alcanzaron a embarcaciones vinculadas con operaciones irregulares dentro de aguas bajo jurisdicción argentina.

Las actuaciones forman parte de la política de "tolerancia cero" impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía. La estrategia apunta a fortalecer la fiscalización y preservar los recursos marítimos nacionales frente a embarcaciones que incumplen la normativa vigente.

En ese contexto, las autoridades intensificaron los controles sobre los buques que operan dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El objetivo oficial es sostener un esquema de vigilancia permanente que permita detectar infracciones, aplicar sanciones y desalentar nuevas incursiones.

Cuáles fueron los buques sancionados por pesca ilegal

De acuerdo a la información suministrada por Infobae, la última sanción fue aplicada al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, luego de comprobarse que operaba dentro de la ZEEA. La medida fue adoptada en el marco de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

Previamente, también habían sido sancionados los buques "Bao Feng" y "Bao Win", ambos de bandera de Vanuatu, por operaciones irregulares en aguas argentinas. A ellos se sumó el "Coimbra", de bandera portuguesa.

Desde el Gobierno remarcaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia destinada a incrementar la vigilancia de la actividad pesquera. Las sanciones económicas buscan convertirse, además, en un elemento disuasorio frente a embarcaciones extranjeras que pretendan operar al margen de las disposiciones argentinas.

Protección de los recursos del Mar Argentino

La política de fiscalización apunta no solamente a defender la soberanía sobre los recursos marinos, sino también a proteger a la actividad pesquera nacional frente a la competencia de quienes desarrollan sus operaciones de manera irregular.

En ese sentido, el Ejecutivo considera que las multas constituyen una herramienta para prevenir nuevas infracciones y garantizar un aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos existentes en aguas bajo jurisdicción nacional.

El monto de las sanciones aplicadas durante 2026, que supera los $5.381 millones, refleja la magnitud económica de las actuaciones realizadas. El Gobierno anticipó que continuará reforzando los controles en el Mar Argentino bajo su estrategia de "tolerancia cero" contra la pesca ilegal.