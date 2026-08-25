Las compras en el exterior se dispararon y están cerca de superar todo 2025

Las compras en el exterior canalizadas mediante servicios de courier alcanzaron los USD 751 millones entre enero y julio de 2026, según estimaciones de la consultora Analytica. El monto representa un crecimiento del 83,9% frente al mismo período del año pasado.

El acumulado quedó apenas USD 143 millones por debajo de los USD 894 millones importados durante todo 2025. Si se mantiene el ritmo actual, las operaciones podrían superar en septiembre el total registrado durante el año anterior.

Durante julio ingresaron productos por USD 108 millones. Aunque la cifra fue menor que la observada en los tres meses previos, permaneció por encima de los USD 100 millones y presentó un incremento interanual del 15,5%.

Creció la cantidad de compradores argentinos

La desaceleración mensual coincidió con una caída del 1,7% en dólares del salario promedio de los trabajadores privados registrados. El descenso interrumpió una racha de siete meses consecutivos de recuperación del poder adquisitivo medido en moneda estadounidense.

Pese a ello, las compras en el exterior continuaron incorporando consumidores. Según datos de Kantar y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el 18% de los argentinos realizó su primera operación internacional durante el primer semestre.

La proporción más que duplicó el 8% registrado en 2025. Además, seis de cada diez consumidores consultados aseguraron haber efectuado alguna compra online internacional, frente a cuatro de cada diez durante el año pasado.

Qué productos buscan los consumidores

Los contenidos digitales, entre ellos servicios audiovisuales, aplicaciones, software y plataformas de streaming, encabezaron las preferencias con un 21%. Luego se ubicaron la indumentaria y el calzado no deportivo, con el 17%, y los artículos deportivos, con el 16%.

Los pasajes y servicios turísticos concentraron el 13%, mientras que los teléfonos celulares y sus accesorios representaron el 12%. El mismo porcentaje alcanzaron los productos de computación, belleza, joyería y relojería.

Las consolas, los videojuegos y sus accesorios reunieron el 11% de las operaciones. En promedio, quienes realizaron compras en el exterior adquirieron productos o servicios correspondientes a 2,8 categorías.

Los precios impulsaron el crecimiento

El 64% de los consumidores afirmó que eligió tiendas internacionales porque encontró precios más bajos que en Argentina. En 2025, ese motivo había sido mencionado por el 55% de los compradores.

La variedad de marcas y modelos fue señalada por el 50%, mientras que el 45% recurrió a estas plataformas porque el producto buscado no estaba disponible en el país. Las promociones internacionales también ganaron importancia y fueron mencionadas por el 45%.

Temu aumentó su participación del 10% al 23% y Shein avanzó del 8% al 20%. En sentido contrario, Amazon cayó del 13% al 9% y AliExpress o Alibaba redujeron su presencia del 15% al 7%. No obstante, el 64% de los usuarios todavía utiliza este canal de manera ocasional.