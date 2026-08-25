Tarjeta de Riesgo Social: incorporan nuevos beneficiarios y explicaron cuáles son los requisitos

El Gobierno de Entre Ríos amplió los beneficios de la Tarjeta de Riesgo Social e incorporó nuevos complementos dentro del Programa Integral de Seguridad Alimentaria. La cobertura alcanza a personas con riesgo de bajo peso o bajo peso de cualquier edad, pacientes con diabetes tipo II, menores con obesidad y adultos mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social. Los interesados deberán tramitar el ingreso mediante municipios o centros de salud.

Pablo Alasino, director de Políticas Alimentarias de Entre Ríos, explicó a Elonce que las modificaciones alcanzaron al programa conocido habitualmente entre los beneficiarios como Tarjeta SIDECREER y detalló los requisitos para acceder a las nuevas prestaciones.

“Tenemos el programa madre, que es el Programa de Riesgo Social, la Tarjeta SIDECREER, como la conocen comúnmente los beneficiarios”, indicó el funcionario. Dentro de ese esquema se ampliaron complementos existentes y se incorporaron nuevas situaciones relacionadas con la alimentación.

Bajo peso sin límite de edad

Uno de los principales cambios está relacionado con las personas que presentan riesgo de bajo peso o bajo peso. Hasta ahora, el complemento había estado limitado a menores de 18 años.

“El universo de complementos que teníamos incluía el riesgo de bajo peso y el bajo peso, que previamente lo teníamos hasta los 18 años y ahora lo hemos ampliado a todos los rangos etarios de los beneficiarios”, explicó Alasino.

De esta manera, la edad dejó de ser una limitación para solicitar ese complemento, siempre que se cumplieran los demás requisitos establecidos por el programa y se acreditara la situación correspondiente.

Bajaron de 70 a 60 años la edad para adultos mayores

También se modificó el requisito de edad para acceder al complemento destinado a adultos mayores en situación de vulnerabilidad social.

Anteriormente, el beneficio estaba disponible desde los 70 años. Con la modificación, podrán solicitarlo los beneficiarios del programa a partir de los 60.

“Previamente era de 70 años y ahora es con 60 años. Entonces, toda persona mayor de 60 años que sea beneficiaria de Riesgo tiene que hacer el trámite para pedir este nuevo complemento y acceder al complemento de adulto mayor”, detalló el director.

Incorporaron diabetes tipo II y obesidad infantil

A las modificaciones anteriores se sumaron dos complementos que no estaban contemplados previamente: uno destinado a personas con diabetes tipo II y otro relacionado con situaciones de obesidad infantil.

Alasino explicó que ambas necesidades habían sido detectadas durante el trabajo cotidiano de la Dirección de Políticas Alimentarias y, a partir de ello, se avanzó en el diseño de la ampliación.

“Los dos nuevos complementos son diabetes tipo II y obesidad infantil, que son dos situaciones que fuimos detectando en el trabajo diario de la dirección”, indicó.

El funcionario vinculó ambos casos con la necesidad de acompañar la alimentación de las familias alcanzadas. “Pudimos llevar a cabo esta ampliación de complementos hacia dos patologías o dos situaciones que, a nuestro criterio, se vinculan con la alimentación”, agregó.

Cómo solicitar los nuevos beneficios

Los beneficiarios no deberán iniciar directamente el pedido ante la Dirección provincial. El esquema establecido prevé que las solicitudes sean canalizadas mediante los gobiernos locales y establecimientos sanitarios.

“El pedido de alta se hace a través del municipio o los centros de salud dependientes de cada uno de los municipios”, precisó Alasino.

Por ese motivo, recomendó que las personas comprendidas en las nuevas categorías concurrieran al centro de salud más cercano o a las dependencias municipales correspondientes. Esas instituciones serán las encargadas de reunir las solicitudes y posteriormente remitirlas a la Dirección de Políticas Alimentarias.

Qué documentación deberán presentar

La documentación requerida dependerá de la situación por la cual se solicite el complemento. En los casos relacionados con vulnerabilidad social, deberá existir una evaluación profesional. “La situación de riesgo social va a ir con un informe técnico correspondiente del trabajador o trabajadora social”, explicó el funcionario.

En los casos de diabetes u otras situaciones vinculadas con la salud, se solicitará documentación que acredite esa condición. “Con informe de una nutricionista o un informe clínico que realmente certifique que se encuentra transitando esta situación”, señaló.

El trámite puede demorar hasta 30 días

La Dirección de Políticas Alimentarias trabajaba en coordinación con municipios, juntas de gobierno y comunas de toda la provincia para procesar las solicitudes.

Alasino reconoció un incremento de los pedidos de prestaciones, aunque aclaró que no se había registrado un aumento que excediera la capacidad de respuesta del organismo.

“Entendemos que hay un incremento sobre las solicitudes de prestaciones”, indicó. No obstante, sostuvo: “No es que haya un salto que realmente sea de consideración”.

Según precisó, el procedimiento completo podía resolverse en un plazo máximo cercano a los 30 días. Ese período comprendía desde la presentación inicial hasta la entrega de la tarjeta para efectuar compras.

Analizan una actualización de los montos

Consultado por el poder de compra de la Tarjeta de Riesgo Social, Alasino confirmó que el Gobierno provincial analizaba una actualización de los valores, aunque evitó anticipar montos o una fecha para su implementación.

“Estamos trabajando porque es un tema que lo estamos desarrollando, sobre todo ante esta situación, para acompañar el poder de compra de la tarjeta”, manifestó.

El funcionario indicó que esperaban poder realizar un anuncio en un “plazo prudencial”, pero aclaró que la medida todavía estaba bajo análisis. “Lo queremos hacer de manera responsable y anunciarlo cuando lo podamos hacer, pero estamos trabajando fuertemente en eso”, expresó.

Cómo renovar la tarjeta social en Paraná

Alasino también brindó precisiones para los beneficiarios de Paraná que necesitaran renovar el plástico de la Tarjeta SIDECREER.

El mecanismo presencial dispuesto anteriormente continuaba vigente exclusivamente para renovaciones de beneficiarios residentes en la capital provincial.

Quienes tuvieran una tarjeta vencida debían presentarse con una fotocopia del DNI y el plástico anterior en la sede de la Dirección de Políticas Alimentarias, ubicada en Salta 563, de 8 a 12.

El funcionario precisó que el nuevo plástico se entregaba habilitado y posteriormente queda acreditado para efectuar las compras correspondientes.