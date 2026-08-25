CAE mantiene cerrado El Plumín y retomó el pedido de un puesto policial permanente

El Club Atlético Estudiantes (CAE) cerró de manera preventiva y hasta nuevo aviso la sede El Plumín, luego de la balacera registrada el pasado sábado mientras se disputaba un partido oficial de hockey femenino. La institución suspendió todas las actividades deportivas y sociales, se presentó como damnificada ante la Justicia y condicionó la reapertura del predio a contar con garantías de seguridad.

El episodio ocurrió mientras Estudiantes Blanco y Tilcara disputaban un encuentro de Reserva. En ese momento se escucharon numerosas detonaciones provenientes de las inmediaciones del complejo ubicado sobre calle Juan Ambrosetti. Las jugadoras debieron arrojarse al suelo para protegerse y el partido fue inmediatamente suspendido.

El presidente del CAE, Emilio Fouces, calificó lo sucedido como “gravísimo” y sostuvo que una situación de semejante magnitud no tenía antecedentes para la institución. Según explicó a Elonce, los enfrentamientos se produjeron a unos 30 o 40 metros de donde se encontraban las deportistas y sus familias.

El presidente de CAE calificó de “gravísimo” el episodio en la sede Plumín

Entre 15 y 20 disparos a metros de los deportistas

De acuerdo con los testimonios recogidos por el club, durante el enfrentamiento se escucharon entre 15 y 20 disparos. Además del partido de hockey, en las instalaciones se desarrollaba un cumpleaños infantil y había jóvenes practicando tenis, por lo que una gran cantidad de personas quedó expuesta a la situación.

“Había personas enfrentadas a 30 o 40 metros de donde estaban jugando las chicas y las familias las acompañaban. También se desarrollaba un cumpleaños infantil y había deportistas muy jóvenes practicando tenis. Fue una situación realmente angustiante e injusta”, relató Fouces.

El dirigente también señaló que durante el año se habían registrado otros tres episodios con detonaciones en el sector mientras se practicaban deportes, aunque aclaró que ninguno había alcanzado la magnitud del ocurrido el sábado. “No podemos pasar por alto ni minimizar lo sucedido”, remarcó.

El CAE cerró El Plumín hasta nuevo aviso

Tras evaluar la situación, la Comisión Directiva resolvió suspender de manera preventiva todas las actividades deportivas y sociales en El Plumín. La decisión continuará vigente hasta que existan condiciones que permitan garantizar la integridad de deportistas, socios, familias y trabajadores.

“La prioridad absoluta de este Club es y seguirá siendo la protección de la vida y la integridad física de nuestros niños, jóvenes, de cada socio y de nuestros empleados que acuden a nuestras instalaciones”, expresó la institución mediante un comunicado.

Fouces sintetizó el impacto que tuvo la situación sobre la vida deportiva del club: “La delincuencia le ganó al deporte y logró que se cerrara un club y se dejara de practicar una actividad”. También destacó la determinación de los árbitros de suspender el encuentro para resguardar a las jugadoras.

Denuncia penal e investigación

El Club Atlético Estudiantes formalizó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y quedó constituido como damnificado. A partir de la presentación se abrió una Investigación Penal Preparatoria y la institución aportó testimonios y elementos probatorios para avanzar en la identificación de los responsables.

La Fiscalía solicitó además medidas de seguridad y controles en las inmediaciones del complejo. Las tareas investigativas abarcan el lateral del predio, desde calle Ambrosetti hacia el sector conocido como “Ciudad Perdida” y calle Carlos Darwin, y contemplan el análisis de material fílmico aportado por el CAE.

Tras los disparos, la Policía desplegó distintos procedimientos que terminaron con tres personas detenidas y armas secuestradas. La investigación continuó bajo intervención de la Fiscalía para determinar las circunstancias y responsabilidades en el enfrentamiento.

Buscan instalar un puesto policial permanente

Paralelamente, Estudiantes retomó las gestiones para contar con un destacamento o puesto policial fijo en las inmediaciones de El Plumín. Fouces indicó que meses atrás ya se había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Entre Ríos: el club financiaría la estructura y la fuerza provincial tendría a su cargo su funcionamiento.

Desde la Comisión Directiva señalaron además que mantuvieron reuniones con autoridades policiales, municipales y provinciales para evaluar alternativas que permitan recuperar las condiciones de seguridad necesarias. “El Club Atlético Estudiantes es una víctima de la delincuencia que azota al sector, pero no seremos espectadores pasivos”, afirmaron.

Por el momento, no existe una fecha definida para la reapertura de El Plumín. Las autoridades del CAE aseguraron que las actividades solamente se retomarán cuando existan garantías concretas para quienes concurren diariamente al predio y adelantaron que comunicarán los avances vinculados con las medidas de seguridad. Elonce.com