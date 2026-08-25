Paraná Rowing Club manifestó su preocupación por los hechos de inseguridad ocurridos en El Plumín

El Paraná Rowing Club expresó su profunda preocupación y repudio ante el grave hecho de inseguridad ocurrido el pasado domingo en inmediaciones de la sede El Plumín del Club Atlético Estudiantes, mientras se disputaba un partido oficial de hockey femenino entre el CAE y Tilcara.

Vale recordar que durante el encuentro se produjo un enfrentamiento armado entre grupos de jóvenes en las calles aledañas al predio. Las detonaciones obligaron a jugadoras, cuerpos técnicos y público a arrojarse al piso para resguardarse. La actividad debió ser suspendida y las familias se retiraron del lugar en medio del temor y la incertidumbre. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Desde el PRC señalaron que lo sucedido "expone una problemática que atraviesa a toda la sociedad y de la cual las instituciones deportivas tampoco están exentas. La inseguridad pone en riesgo no solo a quienes practican una disciplina, sino también a profesores, dirigentes y familias que acompañan cotidianamente las actividades".

"Los clubes son espacios de encuentro, formación y contención. Nuestros chicos y chicas deben poder asistir a entrenar y competir con tranquilidad, no con miedo. No podemos naturalizar que la violencia y la inseguridad condicionen o interrumpan la práctica deportiva", expresaron desde la institución.

El club recordó, además, que no se trata de un episodio aislado, ya que meses atrás se había registrado otro hecho de inseguridad en el mismo sector. En este sentido, manifestó su solidaridad con el Club Atlético Estudiantes, Tilcara y las demás instituciones de la zona.

"Somos clubes vecinos y podemos ser rivales dentro de una cancha, pero fuera de ella compartimos una misma responsabilidad y una misma preocupación. Lo que afecta a una institución deportiva nos involucra a todos", sostuvieron desde el PRC.

Ante esta situación, el Paraná Rowing Club solicitó a las autoridades municipales, provinciales y policiales "mayor presencia preventiva en la zona, especialmente durante los horarios de entrenamiento y competencia (17 a 21 h.); el fortalecimiento de la iluminación y la finalización de las obras del paseo del entubado; además de la convocatoria a una reunión con los clubes del sector para coordinar medidas concretas de prevención y seguridad.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con el deporte "como herramienta de inclusión, convivencia y construcción comunitaria, y pidió respuestas urgentes que permitan garantizar el normal desarrollo de las actividades".